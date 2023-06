Päivän horoskooppi tiistaina 13.6.

Pyydä rohkeasti apua, jos sitä tarvitset, kauris. Me Naisten päivän horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tälle päivälle kullekin horoskooppimerkille.

KAKSONEN

Tiedät, missä olet hyvä ja uskallat tuoda sen myös julki. Nyt kannattaa nostaa profiilia: ota rohkeasti isompaa roolia keskeneräisissä hankkeissa.

RAPU

Malttia! Ilmassa on nyt paljon asioita, jotka koskevat monia ihmisiä. On vaara, että niistä kehkeytyy sekamelska, josta on vaikea saada tolkkua.

LEIJONA

Uhkut energiaa ja olet valmis vaikka millaisiin urotekoihin. Hyvä niin, sillä saat nyt ehkä kantaaksesi myös väsyneempien kanssakulkijoidesi taakkoja.

NEITSYT

Jokin jo taakse jäänyt suhde osoittaa yllättäen lämpenemisen merkkejä. Suhtaudu asiaan avoimesti. Leimahtaako liekki uudelleen vai ei – se jää nähtäväksi.

VAAKA

Edessä on yllätyksiä ja suunnanmuutoksia tuutin täydeltä. Ennakointi on vaikeaa, joten heittäytyminen ja improvisointi ovatkin päiväsi tärkeimmät työkalut.

SKORPIONI

Olet hajottanut energiaasi liikaa. Siksi mikään ei etene, ja takkisi tuntuu tyhjältä. Pysähdy, kerää voimia ja tartu asioihin jämäkästi yksi kerrallaan.

JOUSIMIES

Olet huolettomalla tuulella. Et jaksa suhtautua vakavasti muidenkaan ongelmiin. Kannattaisi, sillä muuten annat itsestäsi turhan pinnallisen kuvan.

KAURIS

Olet tottunut olemaan ohjaksissa ja pärjäämään ilman apua, joten muut eivät sitä osaa välttämättä tarjota. Nöyrry ja sano suoraan, jos et tahdo jaksaa.

VESIMIES

Rahatilanteesi kaipaa kriittistä arviointia. Korjausliike voi olla paikallaan. Paneudu asiaan ja ryhdy heti tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin.

KALAT

Mietit liikaa, mitä muut ajattelevat tai puhuvat sinusta. Jos jatkat tuota rataa, se vie kohta järkesi ja energiasi. Pysy loitolla turhasta draamasta.

OINAS

Ehtymättömänä pitämäsi energianlähde näyttää kuivumisen merkkejä. Asia kannattaa ottaa vakavasti. Ota rauhallisesti ja anna akkujesi välillä latautua.

HÄRKÄ

Jokin asumiseen liittyvä asia pyörii mielessäsi. Ehkä innostut korjaamaan rempallaan olleen asian, vaihdat kalusteiden järjestystä tai harkitset muuttoa.

