Päivän horoskooppi maanantaina 5.6.

Joku läheisesi kaipaa nyt kuuntelijaa, leijona. Me Naisten päivän horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tälle päivälle kullekin horoskooppimerkille.

KAKSONEN

Edessä on kiintoisia kohtaamisia ja keskusteluja. Ne antavat sinulle uusia katsantokantoja, jotka inspiroivat sinua kokeilemaan jotain uutta.

RAPU

Olet ajellut melkoista tunteiden vuoristorataa. Se alkaa jo verottaa voimavarojasi. Vauhdikas kyyti jatkuu vielä hetken – yritä pitää pääsi kylmänä.

LEIJONA

Jonkun läheisesi asiat askarruttavat, ja mietit, mikä olisi paras tapa auttaa. Riittää, että olet läsnä omana itsenäsi. Hän kaipaa eniten kuuntelijaa.

NEITSYT

Keskity siihen, mitä teet. Mikäli hermoilet, se kostautuu helposti virheinä ja vahinkoina, jotka vain lisäävät hermostuneisuuttasi ja ärtyneisyyttäsi.

VAAKA

Elät nyt jännittävää aikaa. Millaisia asioita toivot elämääsi ja miten voisit saavuttaa ne? Etsi vastaukset näihin kysymyksiin ja ryhdy sitten toimiin.

SKORPIONI

Jokin asia tai joku henkilö on pyörinyt usein mielessäsi. Siihen on hyvä syy, josta on nyt aika ottaa selvää. Ala rohkeasti tutkia, mistä moinen mahtaa johtua.

JOUSIMIES

Seikkailumieltä sinulta ei puutu, mutta miten on käytännöllisyyden laita? Jokin suunnitelmasi yksityiskohta vaatii erityisen huolellista paneutumista.

KAURIS

Olet tärkeän valinnan edessä. Älä anna toisten vaikuttaa liikaa päätöksiisi. Tee ratkaisusi omaan ja läheistesi hyvinvointiin perustuen.

VESIMIES

Häärit monien sinua kiinnostavien asioiden ja sinua koskevien velvoitteiden keskellä. Keskity yhteen asiaan kerrallaan. Muuten asiat jäävät puolitiehen.

KALAT

Mielesi harhailee menneissä tapahtumissa ja tulevaisuuden haaveissa. Keskity mieluummin elämään tässä ja nyt. Siten saat tuntea olevasi aidosti elossa.

OINAS

Ota tänään esiin mieltäsi pitkään vaivannut asia. Osaat ilmaista ajatuksesi selkeästi ja kiihkottomasti, joten ongelma ratkeaa yllättävän helposti.

HÄRKÄ

Energiasi voi nyt olla melko vähissä. Tänään ei kannata pyrkiä urotekoihin Pidä vauhti maltillisena, kunnioita tarpeitasi ja toimi niiden mukaan.

