Päivän horoskooppi torstaina 1.6.

Mieti asioita kaikessa rauhassa, härkä – älä suostu muiden hoputettavaksi. Me Naisten päivän horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tälle päivälle kullekin horoskooppimerkille.

KAKSONEN

Olet utelias ja haluat kokeilla jotain uutta. Tee se, mutta vain niiden resurssien puitteissa, jotka sinulla nyt on käytössäsi. Älä ota hölmöjä riskejä.

RAPU

Olet alkanut kyseenalaistaa joitakin asioita, eikä paluuta entiseen enää ole. Muutoksia on siis luvassa, mutta palavaa kiirettä niiden suhteen ei ole.

LEIJONA

Podet epämääräistä tyytymättömyyttä. Jos et tiedä, mitä haluaisit, koeta auttaa jotakuta muuta saavuttamaan haluamansa. Saatat inspiroitua itsekin.

NEITSYT

Järjestät mielelläsi asioita, mutta katso, ettet ota hartioillesi enemmän vastuuta kuin jaksat hyvillä mielin kantaa. Anna toistenkin tehdä osansa.

VAAKA

Jokin suunnitelmasi on vastatuulessa. Sinulla on nyt tilaisuus selvittää, kuinka tärkeä kyseinen asia sinulle on. Jos se on aidosti tärkeä, taistele sen puolesta.

SKORPIONI

Henkilö menneisyydestäsi antaa pitkästä aikaa kuulua itsestään. Et ole varma, miten suhtautua asiaan. Ole avoin ja kuuntele, mitä sanottavaa hänellä on.

JOUSIMIES

Sinulle tarjoutuu tilaisuus tehdä jokin iso elämääsi vaikuttava muutos, mutta harkinta-aikaa ei juuri ole. Mieti, millaisen riskin olet valmis ottamaan.

KAURIS

Sinulle väläytellään houkuttelevaa mahdollisuutta. Tutustu kuitenkin myös tarjouksen yksityiskohtiin ja siihen, mitä se sinulta kaiken kaikkiaan vaatisi.

VESIMIES

Kanavoi ylimääräinen energiasi fyysiseen rasitukseen. Neuvojasi pyydetään, eikä mikään ihme. Olet tunnettu kyvystäsi löytää nopeasti oikeat ratkaisut.

KALAT

Ympäröi itsesi ihmisillä, joihin luotat ja joiden seurassa uskallat olla täysin oma itsesi. Se antaa sinulle uutta virtaa ja auttaa sinua kukoistamaan.

OINAS

Haikailet huvitusten ja hauskanpidon perään arkisten velvoitteiden kustannuksella. Keskity toki seuraelämään, mutta älä sysää hommiasi muiden niskaan.

HÄRKÄ

Emmit jonkin asian suhteen. Et pidä siitä, että sinua patistetaan ottamaan kantaa ennen kuin tunnet olevasi siihen valmis. Älä suostu hoputettavaksi.

