Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 24.–30.5.

Ilmassa on intohimoa ja säpinää, vesimies! Me Naisten viikon horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tällä viikolla kullekin horoskooppimerkille.

OINAS 21.3.–19.4.

Keskittymiskykyäsi ja sitoutuneisuuttasi koetellaan. Onnistuminen on kiinni siitä, miten vankkumattomasti luotat visioihisi. Moni haluaa sanoa mielipiteensä tekemisistäsi ja valinnoistasi ja tuputtaa neuvojaan. Älä anna niille liikaa painoarvoa.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Olet tavallista levottomampi ja impulsiivisempi ja saatat innostua tempauksiin, joihin et yleensä lähtisi mukaan. Ilmaiset mielipiteesi asioista tavallista kärjekkäämmin ja ajaudut ehkä tiukkaankin sananvaihtoon. Tuottelias ja mielenkiintoinen jakso.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Ihmissuhteissa on hieman liikehdintää. Vältä turhaa draamaa ja keskity asioihin ja henkilöihin, jotka ovat sinulle aidosti merkityksellisiä. Suunnitelmista ja aikatauluista saattaa nyt olla vaikea pitää kiinni, joten vaali rentoutta ja joustavuutta.

RAPU 22.6.–22.7.

Yllättävä tarmonpuuska saattaa johdattaa sinut jonkin aivan uuden hankkeen pariin. Sosiaalinen elämäsikin on nyt varsin vilkasta ja pitää huolen siitä, ettet pääse pitkästymään. Kykyihisi luotetaan, ja saat kenties aiempaa enemmän vastuuta kantaaksesi.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Olet huomion polttopisteessä ja tekemisesi herättävät kiinnostusta muissa. Mitä kirkkaampana tavoittelemasi päämäärä on mielessäsi, sitä helpompi sinun on tehdä oikeita valintoja ja pysyä motivoituneena. Jokin rahaan liittyvä iso päätös on ajankohtainen.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Elämäsi on hyvin yllätyksellistä. Varsinkin eräs kohtaaminen saattaa osoittautua suorastaan kohtalokkaaksi. Ilmassa on hilpeää kepeyttä, ja romantiikkaakin riittää. Jakson lopulla joudut ottamaan tiukasti kantaa johonkin epäkohtaan.

VAAKA 23.9.–22.10.

Edessäsi on nyt sähäkkä jakso, johon voi liittyä uusia alkuja tai äkillisiä mielenmuutoksia. Sinun voi olla tavallista vaikeampaa tehdä päätöksiä tai pysyä niissä – tai ylipäätään tietää, mitä haluat. Nyt ei pidä hätiköidä. Pian näet asiat kirkkaammin.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Jakson alkupuoli on leppoisaa ja lupaavaa seura- ja rakkauselämän kannalta. Jakson edetessä tunnelmat vakavoituvat, ja velvollisuudet vaativat sinua venymään tavallista enemmän. Pystyt nousemaan hienosti tilanteen tasalle.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Rutiinit ovat sinulle myrkkyä, sillä janoat vaihtelua. Onneksi luovuutesi kukoistaa, joten keksit kyllä tapoja piristää arkeasi. Saatat myös löytää uusia kiinnostuksen kohteita tai innostua kehittämään itseäsi ja osaamistasi. Kumppanuudet kukoistavat.

KAURIS 22.12.–20.1.

Olet nyt tavallista avoimempi erilaisille ehdotuksille ja valmis kokeilemaan uusia asioita. Saatat myös huomata viehättyväsi henkilöstä, joka ei vastaa tavanomaista makuasi. Elämässäsi on virkistävää tuoreuden tuntua, ja uusia projekteja on nupullaan.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Ilmassa on nyt reilusti intohimoa ja säpinää, jotka leimaavat ihmissuhteiden ohella kaikkia tekemisiäsi. Asiat, joille sydämesi sykkii, vievät täyden huomiosi, kun taas vähemmän kiinnostavat tai arkisen ikävät velvollisuudet jätät huoletta odottamaan.

KALAT 20.2.–20.3.

Nyt mennään eikä meinata. Elät todella dynaamista vaihetta ja saatat tehdä kauaskantoisiakin päätöksiä hyvin lyhyen harkinnan perusteella. Nautit flirttailusta, ja jokin lemmekäs seikkailukin voi viedä mennessään. Jakson lopulla meno alkaa rauhoittua.

