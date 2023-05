Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 3.–9.5.

Olisiko tällä viikolla aika isoille siirroille, leijona? Me Naisten viikon horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tällä viikolla kullekin horoskooppimerkille

OINAS 21.3.–20.4.

Paineet kasvavat, ja saatat kokea, ettet pysty vastaamaan sinuun kohdistettuihin odotuksiin, mikä taas syö itseluottamustasi ja voi saada sinut epäilemään kykyjäsi. Se on turha pelko. Karsi ja priorisoi tekemisiäsi ja keskity yhteen asiaan kerrallaan.

HÄRKÄ 21.4.–20.5.

Jos ihmissuhteissasi on ollut valtataistelua tai muuta hankausta, nyt asia kannattaa ottaa puheeksi. Lempeät energiat auttavat sinua selvittämään asioita ilman ylimääräistä draamaa. Saatat huomata ajattelevasi asioista toisin tai arvomaailmasi muuttuneen.

KAKSOSET 21.5.–21.6.

Sinnikkyys on yleensä hyvästä, mutta jos jokin hankkeesi kohtaa jatkuvasti vastuksia eikä ota millään edetäkseen, kannattaa kenties pohtia, onko se sittenkään kaiken mielipahan ja ponnistelun arvoinen. Rakkaudessa puhaltavat lempeät tuulet.

RAPU 22.6.–22.7.

Kohtaat ehkä kovaakin vastustusta työelämässä tai jossain muussa yhteisössä, mutta suhtaudu siihen testinä. Tiedät, mihin sinusta on ja mihin rahkeesi riittävät, ja pyrkimystesi kyseenalaistaminen vain lisää sinnikkyyttäsi, vaikka ei mukavalta tunnukaan.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Jakso suosii isoja siirtoja ja eteenpäin menoa. Ihmissuhteissasi vallitsee harmonia, mikä tarjoaa tarpeellista taustatukea hankkeillesi ja pyrkimyksillesi. Nyt on oikea aika sovitella isompia saappaita tai tavoitella niitä kunnianhimoisimpia unelmia.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Elämässäsi on tavallista enemmän heiluntaa, mikä voi heijastua niin raha-asioihin, työelämään kuin ihmissuhteisiinkin. Rahaa voi joko tulla tai mennä tavallista enemmän, ja asemaasi työ- tai muussa yhteisössä voidaan haastaa. Jonkinlainen välienselvittelykin voi odottaa.

VAAKA 23.9.–22.10.

Jaksoa leimaa verkkaisuus. Hankkeesi etenevät mutta hitaammin kuin toivoisit. Päätöksenteko kestää, ja muut saattavat vitkastella tai venyttää sovittuja aikatauluja. Et voi nyt itse nopeuttaa asioiden kulkua, joten keskity asioihin, jotka tuovat iloa.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Itseluottamustasi koetellaan, sillä tulokset tekemästäsi työstä antavat odottaa itseään. Vaikka jakso on monin tavoin hermoille käyvä, voit lohduttautua sillä, että kun lopputulos aikanaan paljastuu, se on häikäisevä. Luottoystävien seura tekee hyvää.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Vakiintuneiden suhde kukoistaa ja syvenee entisestään, ja sinkuilla, mikäli he ovat valmiita luopumaan vapaudestaan, on nyt hyvät mahdollisuudet löytää itselleen kumppani. Työssä ja harrastuksissa on menossa aivan erityisen vahva ja kiinnostava vaihe.

KAURIS 22.12.–20.1.

Se, mihin keskität energiasi, kasvaa ja kukoistaa, mutta muuten elämääsi saattaa nyt tulla odottamattomia häiriötekijöitä. Ehkä joudut pohtimaan ansaitsemiseen liittyviä asioita tai maksamaan yllättäviä kuluja. Osaat kyllä järjestää asiat parhain päin.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Keskittymiskykysi jättää hieman toivomisen varaa, minkä vuoksi rutiinityötkin etenevät nyt takkuillen. Lisäksi jakso tuo mukanaan aivan uusiakin haasteita. Joudut ehkä ottamaan vastuullesi jotain, johon et koe olevasi valmis. Kasvat kyllä tehtävään.

KALAT 20.2.–20.3.

Empatia ja kyky kuunnella ovat ne vahvuudet, joiden avulla kykenet sopeutumaan ikäviinkin muutoksiin ja vaihteleviin tilanteisiin. Et syytä muita myttyyn menneistä hankkeista, mitä arvostetaan. Ymmärtäväisyytesi ja joustavuutesi palkitaan myöhemmin.

