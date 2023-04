Päivän horoskooppi maanantaina 1.5.

Ravun karisma kukoistaa tänään! Me Naisten päivän horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tälle päivälle kullekin horoskooppimerkille.

HÄRKÄ

Ilmassa on riemua, flirttiä ja romantiikkaa. Joku voi nyt menettää sinulle sydämensä, ja olet itsekin altis ihastumaan. Säkenöit joukon keskipisteenä.

KAKSONEN

Jokin odottamaton kohtaaminen tuo juhlapäivään käänteen, joka saattaa vaikuttaa tavalla tai toisella myös tulevaisuuteesi. Yllätyksiä riittää muutenkin.

RAPU

Sinusta huokuu salaperäistä vetovoimaa ja karismaa, joka saa muut syömään kädestäsi. Ilmaise toiveesi suoraan ja kursailematta. Saat helposti haluamasi.

LEIJONA

Käyt isoilla kierroksilla ja saatat elää kuin viimeistä päivää. Hauskuutta piisaa, ja olet seurueiden itseoikeutettu ilopilleri ja tunnelman nostattaja.

NEITSYT

Saatat tänään kuulla tai nähdä jotain erityisen kiehtovaa. Asia on ehdottomasti lähemmän tutkimisen arvoinen ja voi johdattaa sinut uusille poluille.

VAAKA

Asiat eivät nyt kenties ole aivan sitä, miltä ne ensisilmäyksellä vaikuttavat. Saatat joutua muuttamaan mielipidettäsi jostakin asiasta tai henkilöstä.

SKORPIONI

Ilmassa on paljon suuria tunteita, jotka haluat nyt tuoda myös julki. Orastava romanssi voi roihahtaa täyteen liekkiin tai tyytymättömyys purkautua.

JOUSIMIES

Et kenties ole parhaassa iskussasi, mutta älä silti jää kotiin nököttämään vaan lähde ihmisten ilmoille. Muiden ilo ja riehakkuus piristää sinuakin.

KAURIS

Mieltäsi vaivannut asia selviää, ja saat käyttöösi siihen sitoutuneen energian. Olosi on huojentunut ja hilpeä. Saatat innostua jopa flirttailemaan.

VESIMIES

Jokin ihmissuhteesi on muuttumassa, mutta et vielä tiedä, mihin suuntaan se on menossa. Ole kärsivällinen ja anna sille aikaa ja tilaa etsiä uomaansa.

KALAT

Et tunnu oikein itsekään tietävän, mitä haluat, mikä heijastuu myös ihmissuhteisiisi. Älä tee mitään isoja päätöksiä ennen kuin olosi hieman tasaantuu.

OINAS

Otat ohjat käsiisi ja sanelet tahdin, mutta muut tanssivat nyt enemmän kuin mielellään pillisi mukaan, sillä seurassasi ei takuulla tule tylsää hetkeä.

