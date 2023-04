Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 26.4.–2.5.

Skorpionin viikkoon on luvassa yllätyksiä! Me Naisten viikon horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tällä viikolla kullekin horoskooppimerkille

OINAS 21.3.–20.4.

Olet varmaotteinen ja teet nopeita ratkaisuja. Jokin kotiin tai asumiseen liittyvä asia voi nyt kokea isojakin muutoksia, kun päätät ryhtyä tuumasta toimeen. Seuraelämä on vilkasta, ja saatat innostua järjestämään railakkaat vappupirskeet ystävillesi.

HÄRKÄ 21.4.–20.5.

Olet yleensä hyvinkin harkitsevainen, mutta nyt sinussa on sekä ilkikurisuutta, rohkeutta että uskallusta pieneen tai kenties hieman isompaankin riskinottoon. Uskallat testata rajojasi ja kokeilla uusia asioita. Myös erikoiset tuttavuudet kiehtovat.

KAKSOSET 21.5.–21.6.

Tähtäät nyt ylös ja eteenpäin. Tavoitettasi tukee, jos löydät itsellesi mentorin tai sparraajan, joka auttaa sinua pitämään yllä motivaatiotasi ja kehittämään osaamistasi. Romantiikan suhteen elät jännittävää aikaa. Yllättävä kohtaaminen voi sekoittaa pasmasi.

RAPU 22.6.–22.7.

Jakso on yllätyksellinen, ja ajaudut ehkä tilanteisiin, joita et ole osannut odottaa tai ennakoida. Sopeutumiskyky ja joustaminen ovat tarpeen, sillä mitä valmiimpi olet ottamaan asiat vastaan sellaisina kuin ne tulevat, sitä enemmän saat niistä irti.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Jakson alkupuolella raha-asiat vaativat huomiotasi. Kenties joudut venyttämään senttiä tai maksamaan tavallista isompia laskuja. Syytä suurempaan huoleen ei kuitenkaan ole. Jakson lopulla säkenöit juhlien keskipisteenä ja kartutat ihailijoittesi määrää.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Katseesi kohdistuu tulevaan. Laadit mielelläsi kunnianhimoisia suunnitelmia ja tavoitteita, ja ne ovat luonteeltaan sellaisia, joita sinulta ei ole ehkä osattu odottaa. Olet nyt valmis luomaan nahkasi ja uudistumaan. Voit juhlia vappua hilpein mielin.

VAAKA 23.9.–22.10.

Sinua odottavat tuoreet haasteet, mikä tuo elämääsi myös lisää stressiä. Auttaa, kun pidät kiinni arvoistasi ja tavoitteistasi. Kaiken muun suhteen kannattaa olla avoin ja joustava. Saatat nyt saada kannustusta ja apua aivan odottamattomalta taholta.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Entiset sitoumukset tai kytkökset voivat nousta esiin ja vaatia ehkä lähempää tarkastelua. Jokin niistä voi osoittautua aikansa eläneeksi, ja huomaat, että haluat vapautua siitä. Jakso sisältää yllätyksiä. Elämääsi voi astua uusi kiehtova tuttavuus.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Olet hyvässä iskussa sekä henkisesti että fyysisesti, joten ideoista ja inspiraatiosta ei tule pulaa. Et myöskään väsy aivan vähästä. Seuraelämäsikin on vireää ja vaihtelevaa. Nautit sekä syvällisistä keskusteluista että vauhdikkaasta yhdessä tekemisestä.

KAURIS 22.12.–20.1.

Saat elämääsi vauhtia ja inspiraatiota muista ihmisistä. Vastaan voi tulla henkilö, joka tekee sinuun suuren vaikutuksen ja innostaa sinut kenties aivan uusille urille. Olet vakaa ja luotettava puurtaja, mutta nyt tekemisissäsi on leikkimielisyyttä.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Jakson alkupuolella arkeen, asumiseen ja ansaitsemiseen liittyvät asiat kiinnostavat, ja teet niitä koskevia päätöksiä ja järjestelyjä. Jakson edetessä yllättävien kohtaamisten ja onnekkaiden sattumusten määrä kasvaa, jolloin romantiikkakin nostaa päätään.

KALAT 20.2.–20.3.

Ympärilläsi on myllerrystä ja elämäsi voi olla muutoksen kourissa, mutta sinä et nyt vähästä hätkähdä. Itseluottamuksesi on hyvä, joten suhtaudut tapahtumiin avoimesti ja uteliaasti. Osaat löytää asioiden valoisat puolet ja kääntää tilanteet eduksesi.

