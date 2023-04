Päivän horoskooppi perjantaina 14.4.

Kerro unelmastasi jollekin, skorpioni! Me Naisten päivän horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tälle päivälle kullekin horoskooppimerkille.

OINAS

Seuraelämä kukoistaa. Olet haluttua seuraa, ja on varsin mahdollista, että törmäät tänään henkilöön, jonka kanssa kemiat kohtaavat aivan erityisen hyvin.

HÄRKÄ

Sosiaalinen elämäsi on nyt vilkasta ja antoisaa, joten heittäydy hyvällä omallatunnolla sen pyörteisiin. Tylsemmät asiat jaksavat kyllä hieman odottaa.

KAKSONEN

Vauhtia riittää, ja vaikka sen myötä saatkin kokea paljon hauskaa, lisää se myös pienten vahinkojen riskiä, joten muista pitää tolkku mukana matkassa.

RAPU

Huvit ja velvollisuudet kamppailevat ajastasi, ja mielesi tekisi tietysti kallistua hauskuuden puolelle. Etsi sopiva tasapaino työn ja huvien välille.

LEIJONA

Riski väärinkäsityksille on suuri, ja sellaisista syntyneet konfliktit stressaavat sinua, joten pidä kieli keskellä suuta ja vältä jyrkkiä kannanottoja.

NEITSYT

Elämässäsi on tunkua. Jotta voisit hengittää vapaammin, jostain on raivattava tilaa. Mieti, mitkä asiat tuottavat ahdistusta. Voisitko ehkä luopua niistä?

VAAKA

Jonkun viimeaikainen käytös tai sanomiset vaivaavat mieltäsi. Älä tuhlaa energiaa hedelmättömään pähkäilyyn vaan kysy häneltä suoraan, mistä on kyse.

SKORPIONI

Pitkäaikainen haaveesi nostaa jälleen päätään. Mieti, mitä voisit tehdä sen eteen. Älä pidä unelmaasi salassa vaan kerro siitä jollekulle, johon luotat.

JOUSIMIES

Sinulla on lukuisia selkeitä visioita ja suunnitelmia, mutta aina jostain löytyy joku torppaamaan ideasi. Älä lannistu, edelläkävijän osa on haastava.

KAURIS

Saat venyä parhaimpaasi suoriutuaksesi kontollesi kasaantuneista töistä aikarajojen puitteissa. Puserruksen jälkeen salli itsesi rentoutua kunnolla.

VESIMIES

Luovuutesi roihuaa, ja mielesi suorastaan pursuaa ideoita. Niitä kannattaa kirjata muistiin kuivempien kausien varalta. Joku kaipailee yhteydenottoasi.

KALAT

Jos olosi on tukala, on aika selvittää, mistä se johtuu. Jos syynä on henkilö, josta et pidä, ota etäisyyttä, jos jokin asia, hoida se pois kiusaamasta.

