Päivän horoskooppi torstaina 13.4.

Häntä pystyyn, leijona! Me Naisten päivän horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tälle päivälle kullekin horoskooppimerkille.

OINAS

Olet vetovoimainen ja keräät ihailevia katseita. Et ehkä tajua äkillisen suosiosi syytä, mutta selvää on, että sinussa on sitä jotain. Nauti huomiosta.

HÄRKÄ

Joku yrittää nyt neuvoa sinua ja vaikuttaa päätöksiisi, mutta vaikka hän tarkoittaakin hyvää, menet metsään, jos kuuntelet liikaa muiden mielipiteitä.

KAKSONEN

Motivaatiosi ja jaksamisesi eivät ole kovin hyvissä kantimissa. Kiinnitä huomiota elintapoihisi ja mieti, löytyisikö syy haluttomuuteesi kenties niistä.

RAPU

Ihmissuhteesi ovat vankalla pohjalla ja tuovat elämääsi iloa, lämpöä ja turvaa. Sinulla riittää intoa ja energiaa panostaa johonkin uuteen haasteeseen.

LEIJONA

Mikään ei tänään mene suunnitelmiesi mukaan, ja mitä kovemmin yrität, sitä syvemmälle suohon vajoat. Suhtaudu huumorilla ja yritä myöhemmin uudestaan.

NEITSYT

Kiinnitä huomiota tapaan, jolla ilmaiset itseäsi. Liian suora töksäyttely voi johtaa loukkaantumiseen tai yhteenottoihin. Pehmeämpi tapa vie pidemmälle.

VAAKA

Jokin matka tai tapahtuma tuo elämääsi hohtoa ja nostetta ja piristää mieltäsi. Eräs on kiinnostunut sinusta ja lähestyy sinua ehkä romanttisin elkein.

SKORPIONI

Jokin kohtaaminen tekee sinuun vaikutuksen ja vihjaa, mitä kohti sinunkin kannattaa pyrkiä. Ota tilaisuudesta kaikki irti, sillä se ei ehkä enää toistu.

JOUSIMIES

Korviisi kantautuu juoruja. Jätä ne omaan arvoonsa äläkä levittele huhupuheita eteenpäin. Mieti mieluummin, mikä lienee niiden alullepanijan motiivi.

KAURIS

Nautit täysin rinnoin sosiaalisesta elämästä. Kulttuurielämykset, kohtaamiset ja syvälliset keskustelut kohottavat mielialaasi ja lataavat akkujasi.

VESIMIES

Joku rohkaistuu kertomaan sinulle huolistaan. On tärkeää, ettet käännä huomiota omiin asioihisi. Malta kuunnella, mitä hänellä on sanottavaa.

KALAT

Ideasi ovat rautaa, mutta et ole paras mahdollinen organisoija, joten toteutuspuoli ontuu. Pyydä apua joltakulta, joka hallitsee järjestelyn paremmin.

