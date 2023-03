Päivän horoskooppi keskiviikkona 29.3.

Mitä sinulle yritetään viestiä, rapu? Me Naisten päivän horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tälle päivälle kullekin horoskooppimerkille.

OINAS

Pitkäaikainen työ ja kärsivällisyytesi alkavat kantaa hedelmää. Jonkinlainen läpimurto on jo ovella, ja työsi tulokset herättävät muidenkin huomiota.

HÄRKÄ

Mikäli tuntuu, että elämä heittelee, rutiineihin turvautuminen on pelastusköysi, jonka avulla pysyt pinnalla. Sinnittele vielä hetki, kohta helpottaa.

KAKSONEN

Seikkailumieltä sinulla riittää, mutta järkeäkin olisi hyvä löytyä. Jokin hankkeesi vaatii huolellista paneutumista. Muuten se on vaarassa mennä mönkään.

RAPU

Erään henkilön käytös hämmentää sinua ristiriitaisuudellaan. Ihmettelyn sijaan kysy häneltä suoraan, mitä hän oikein yrittää käytöksellään viestittää.

LEIJONA

Olet kuin tuuliviiri, ja mielenkiintosi vaihtuu nopeasti kohteesta toiseen. Tällä menolla asiat jäävät puolitiehen, joten pieni skarppaus on paikallaan.

NEITSYT

Tunnet itsesi laiminlyödyksi tai väärinymmärretyksi. Älä kuitenkaan ryhdy marttyyriksi vaan tee murjottamisen sijaan jotain, joka tuo elämääsi iloa.

VAAKA

Jos sinun on vaikeaa sanoa ei, nyt on mainio päivä opetella tekemään se ilman tunnontuskia. Saat itsellesi aikaa, jota et uskonut olevan olemassakaan.

SKORPIONI

Saat oivalluksen, joka auttaa ratkaisemaan jonkin ongelman kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Jokin kohtaaminen tai tapahtuma tekee vaikutuksen.

JOUSIMIES

Osaat nauttia elämän pikku iloista ja joutilaisuudesta kadehdittavan hyvin. Nyt arki kuitenkin asettaa omat vaatimuksensa, ja niihin on syytä vastata.

KAURIS

Olet viitseliäs ja aikaansaava ja keskittymiskykysi on hyvä, joten saat hoidettua monia pitkään seisoneita asioita, jolloin paljon energiaa vapautuu muuhun.

VESIMIES

Olet nyt tärkeän valinnan edessä, ja neuvojia piisaa. Tee päätös omaan harkintaasi ja toiveisiisi nojaten äläkä anna muiden manipuloida tai syyllistää.

KALAT

Olet erityisen lempeällä ja ymmärtäväisellä tuulella. Suopeutesi liennyttää orastavia jännitteitä ja saa toiset suhtautumaan sinuun yhtä myönteisesti.