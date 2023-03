Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 22.–28.3.

Luvassa on erittäin aktiivinen jakso, vesimies! Me Naisten viikon horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tällä viikolla kullekin horoskooppimerkille.

OINAS 21.3.–19.4.

Mielenkiintosi ja puhtisi suuntautuvat nyt kotiin, mutta mistään hissuttelusta ei ole kysymys. Hoidat rivakasti kuntoon asiat, jotka ovat saaneet olla rempallaan. Saatat myös innostua sisustamaan tai remontoimaan kotiasi vastaamaan paremmin persoonaasi.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Olet tavanomaista sosiaalisempi. Nautit siitä, kun saat jakaa ideoitasi ja ajatuksiasi muiden kanssa. Olet avoin myös toisten näkemyksille ja halukas oppimaan uutta. Jakso saattaakin tuoda elämääsi uusia tuttavuuksia ja kiinnostuksen kohteita.

KAKSOSET 21.5.–21.6.

Jos kipuilet jonkin ongelman kanssa tai sinulta puuttuu motivaatiota saattaa keskeneräinen hanke loppuun, taikasana on yhteisöllisyys. Avun pyytäminen ei ole merkki heikkoudesta vaan viisautta. Yhdessä tekeminen saa luovuutesikin kukoistamaan.

RAPU 22.6.–22.7.

Olet energinen ja pursuat ideoita. Siksi tartut rohkeasti eteesi tuleviin tilaisuuksiin. Tekemisen riemu on nyt entistä vahvemmin mukana hankkeissasi. Uskallat testata kykyjäsi sellaisissakin asioissa, joista sinulla ei vielä ole kokemusta. Dynaaminen jakso!

LEIJONA 23.7.–22.8.

Karismasi ja kiehtovuutesi ovat huipussaan. Olet katseiden ja huomion kohteena, halusit tai et. Voit tavoitella vaikka kuuta taivaalta, ja muut rientävät avuksesi. Mikäli olet kaivannut näkyvyyttä jollekin hankkeellesi, nyt saat sitä leikiten.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Mikäli jossain on epäselvyyksiä tai jotain hämärää, sinä saat taatusti nuuskittua esiin asioiden oikean laidan. Vaistosi on pettämätön, ja se toimii niin ihmissuhteissa kuin otollisten tilaisuuksien haistamisessa. Olet nyt pelottava vastus kenelle tahansa.

VAAKA 23.9.–22.10.

Jakson painopiste on läheisissä ihmissuhteissa. Vaadit aitoutta ja rehellisyyttä muilta. Olet nyt itsekin valmis paljastamaan sisimpäsi, kunhan koet vastapuolen luottamuksesi arvoiseksi. Jokin kissa ja hiiri -leikki saattaa syventyä aidoksi suhteeksi.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Mikäli olet kyllästynyt rutiineihisi tai kaipaat muuten jotain uutta elämääsi, nyt on hyvä hetki ravistella tottumuksia ja vaihtaa suuntaa. Vaikka innostuisit tekemään isojakin muutoksia, hötkyilystä ei ole kyse. Olet hyvin vakaa ja päättäväinen.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Olet heräilemässä horroksesta. Tekemisissäsi on nyt aivan uudenlaista sähäkkyyttä, ja silmäkulmassasi on pilkettä. Olet valmis panemaan itsesi peliin niin fyysisesti kuin henkisestikin. Et kavahda isojakaan haasteita. Rakkausrintamallakin kipinöi.

KAURIS 22.12.–20.1.

Askelissasi on kepeyttä. Saatat huomata ajatteluusi ilmestyneen aivan uudenlaista avaruutta. Luovuutesi roihuaa, ja innostuksen kipinä voi nyt syttyä hyvinkin yllättävien asioiden tai kohtaamisten äärellä. Elät mielenkiintoista ja hedelmällistä aikaa.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Jakso on sosiaalisesti erittäin aktiivinen jopa sinun mittapuullasi. Erilaisia tapahtumia ja kutsuja riittää. Lisäksi sukuun tai perheeseen liittyvät asiat nousevat pintaan. Vireystasosi on hyvä, ja nokkeluutesi pääsee oikeuksiinsa pulmatilanteissa.

KALAT 20.2.–20.3.

Luovuutta ja taiteellisuutta edellyttävät projektit vetävät sinua puoleensa kuin mesi kimalaista. Kaipaat uusia kanavia ilmentää sisäistä maailmaasi ja haluat tulla entistä paremmin näkyväksi. Eläydyt kokemuksiisi vahvasti ja tunnet tavallistakin syvemmin.