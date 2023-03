Päivän horoskooppi maanantaina 13.3.

Ota aikalisä, leijona! Me Naisten päivän horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tälle päivälle kullekin horoskooppimerkille.

KALAT

Päivä rullaa leppoisissa tunnelmissa. Olet hyväntuulinen, eikä juuri mikään saa sinua harmistumaan tai kiihdyksiin. Toisetkin rentoutuvat seurassasi.

OINAS

Sinun on tehtävä päätös, jolla on taloudellista merkitystä. Tee se puhtaasti järjen äläkä tunteen pohjalta. Jos joku suuttuu, se on hänen ongelmansa.

HÄRKÄ

Joku saattaa nyt koettaa manipuloida sinua tekemään sellaista, jota et haluaisi tai johon rahkeesi eivät riitä. Opettele sanomaan ei ilman selittelyjä.

KAKSONEN

Monet tuntuvat nyt haluavan sinulta jotakin. Saatat joutua paikkailemaan jonkun muun laiminlyöntejä tai toppuuttelemaan liian innokkaita ihailijoita.

RAPU

Sinun ei kannata tehdä liikaa kompromisseja omien intressiesi kustannuksella. Muuten saat huomata pian katkeroituvasi. Kerro vain rohkeasti mielipiteesi.

LEIJONA

Jokin asia ei nyt millään ota onnistuakseen. Lakkaa lyömästä päätäsi seinään, ota aikalisä ja mieti jokin aivan uusi ja luova lähestymistapa ongelmaan.

NEITSYT

Astu mukavuusalueesi ulkopuolelle ja kokeile jotain aivan uutta. Saatat löytää yllättäviä puolia itsestäsi ja vähintään olet yhtä kokemusta rikkaampi.

VAAKA

Joudut outoon tilanteeseen, mutta älä hätäänny vaan luota intuitioosi ja toimi sen mukaan. Vaikka muut tekisivät mitä tahansa, sinä voit valita toisin.

SKORPIONI

Tunnet jämähtäneesi paikoillesi. Älä silti ryhdy hätäisiin irtiottoihin tai muutoksiin vain vaihtelun vuoksi. Pohdi rauhassa, mitä elämästäsi puuttuu.

JOUSIMIES

Olet voimiesi tunnossa ja valmiina vastaamaan isoonkin haasteeseen. Onnistumiset kohottavat itsetuntoasi ja saavat sinut nostamaan rimaa entisestään.

KAURIS

Joku kääntyy puoleesi avun tai neuvojen toivossa. Mieti tarkkaan, onko sinusta auttajaksi. Jos et ehdi tai jaksa, sano se ystävällisesti mutta suoraan.

VESIMIES

Olet seikkailun kynnyksellä ja tunnet sydämesi lyövän tavalla, jota olet kaivannut. Ota joku osalliseksi hankkeeseesi, niin hauskaa riittää tuplaten.