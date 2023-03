Päivän horoskooppi lauantaina 4.3.

Härän sosiaalisessa elämässä ei ole valittamista! Me Naisten päivän horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tälle päivälle kullekin horoskooppimerkille.

KALAT

Luova puolesi kaipaa purkautumisväylää. On tärkeää, ettet jatkuvasti aseta toisten tarpeita omiesi edelle. Ota itsellesi rohkeasti tilaa ja aikaa.

OINAS

Tänään on pantava asioita tärkeysjärjestykseen. Jos yrität vastata kaikkiin saamiisi pyyntöihin tai kutsuihin, et ehdi paneutua kunnolla niistä mihinkään.

HÄRKÄ

Sosiaalinen elämä on nyt erityisen antoisaa. Sopivassa seurassa parhaat puolesi puhkeavat kukkaan, ja uskot enemmän itseesi. Romantiikkaakin on ilmassa.

KAKSONEN

Saatat kuulla läheisiltäsi ajankäyttöösi tai viimeaikaisiin toimiisi liittyvää kritiikkiä. Ennen kuin suutut, mieti, olisiko siinä hieman totuuttakin.

RAPU

Uhkut tarmoa ja itseluottamusta. Nyt onkin hyvä hetki käynnistää jokin uusi projekti. Aina parempi, jos onnistut löytämään yhtä innostuneen kumppanin.

LEIJONA

Ota rennosti ja keskity viikonloppuna akkujen lataamiseen, sillä nurkan takana odottavat jo uudet haasteet. Panosta yhdessäoloon rakkaimpiesi seurassa.

NEITSYT

Joku kokee sinut kerrassaan vastustamattomaksi ja koettaa herättää huomiosi hinnalla millä hyvänsä. Sinun vallassasi on, mihin suuntaan asiat etenevät.

VAAKA

Kohtuus ja kurinalaisuus eivät nyt kuulu sanavarastoosi, mutta hauskoja kohtaamisia, yllätyksiä ja mukavia rientoja on ohjelmassa sitäkin enemmän.

SKORPIONI

Olet liehunut siellä täällä, joten viikonloppu kannattaa pyhittää rentoutumiselle. Jos olet laiminlyönyt läheisiäsi, vietä laatuaikaa heidän kanssaan.

JOUSIMIES

Sinä jos joku osaat nauttia elämästä ja tänään kunnostaudut siinä aivan erityisesti. Olet myös hyvin aikaansaava ja ymmärrät takoa, kun rauta on kuumaa.

KAURIS

Sinuun uskotaan ja luotetaan, mikä nostaa itseluottamustasi ja saa sinut panemaan parastasi. Nyt on hyvä hetki laatia pitkän tähtäimen suunnitelmia.

VESIMIES

Jokin ihmissuhteesi on muutoksessa tai elämäsi on muulta osin menossa uusiksi. Älä huolehdi, suunta on oikea. Luota intuitioosi valintoja tehdessäsi.