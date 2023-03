Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 1.–7.3.

Etsi tällä viikolla tasapainoa, neitsyt! Me Naisten viikon horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tällä viikolla kullekin horoskooppimerkille.

OINAS 21.3.–19.4.

Ilmassa on hieman hämmennystä tai hermostuneisuutta, ja voit olla päättämätön, mutta jakson edetessä saat jälleen jutun juonesta kiinni ja itsevarmuutesi palaa. Elämääsi astuu uusi kiinnostava tuttavuus, joka voi vaikuttaa tulevaisuuteesi paljonkin.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Asiat eivät nyt mene suunnitelmiesi mukaan, joten tarvitaan sopeutumista ja kykyä sietää epävarmuutta. Jos voit suhtautua asioihin avoimesti ja joustavasti, huomaat, että jokin aluksi harmittava muutos osoittautuukin varsinaiseksi onnenpotkuksi.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Sosiaaliset taitosi ovat huipussaan. Olet mestari löytämään yhteisen sävelen hyvinkin erilaisten ihmisten kanssa ja tuomaan parhaat puolesi viehättävällä tavalla esiin. Hankkeet, joihin panostat täydestä sydämestäsi, lähtevät suoranaiseen liitoon.

RAPU 22.6.–22.7.

Vaali tärkeitä ihmissuhteitasi ja panosta itsellesi merkityksellisiin hankkeisiin ja tavoitteisiin sen sijaan, että haaskaisit energiaasi joutaviin kissanristiäisiin tai yrittäisit miellyttää kaikkia. On turha yrittää tehdä vai-kutusta ihmisiin, joista ei edes pidä.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Sen sijaan, että vertaisit itseäsi muihin ja tekisit valintoja sen pohjalta, kehitä itsetuntemustasi ja pohdi, mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä. Sinussa on potentiaalia, joka ansaitsee päästä käyttöön. Leikkimielisyys ja rentous houkuttelevat sen esiin.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Sinua ohjaa vahva menestymisen halu, ja olet valmis tekemään isojakin uhrauksia sen eteen. Toisaalta olet nyt myös tavallista haavoittuvaisempi ja kaipaat runsaasti tukea ja ymmärrystä läheisiltäsi. Etsi tasapainoa ja pyri välttämään turhaa draamaa.

VAAKA 23.9.–22.10.

Jokin hanke ei etene. Odottelu ei vie minnekään, joten ota rohkeasti ohjat käsiisi ja uskalla olla jämäkkä vaatimuksissasi. Edessäsi on jonkinlainen kasvun paikka tai oivallus, josta on paljon hyötyä tulevaisuudessa. Ehkä innostut opiskelemaan uutta.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Olet karismaattinen ja voimakastahtoinen ja saat nyt halutessasi isonkin laivan kääntymään. Mikäli olet ajatellut käynnistää jonkin hankkeen tai antaa kasvosi jollekin asialle, nyt on oikea aika tehdä se. Jokin tärkeä ihmissuhde lujittuu entisestään.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Olosi voi olla hutera tai koet vain haahuilevasi vailla päämäärää. Pysähdy ja mieti, mitä haluat. Keksi itsellesi mielekäs ja riittävän haastava tavoite ja sitoudu siihen. Vähemmän on nyt enemmän, ja energiasi keskittäminen tuo sinulle mielenrauhaa.

KAURIS 22.12.–20.1.

Jos olet laskenut jaksamisesi ja ehtimisesi yläkanttiin, nyt on aika myöntää asian laita ja tehdä muutoksia. Olet itsesi paras asiantuntija, joten sinun on otettava päävastuu omasta hyvinvoinnistasi. Ystävyys on arvossaan, ja jokin yllätys ilahduttaa.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Saat nyt tavallista enemmän huomiota ja palautetta tekemisistäsi. Olennaista on tarkkailla, miten se vaikuttaa sinuun ja käyttäytymiseesi. Ole avoin muiden näkemyksille ja ota vinkeistä onkeesi, mutta älä anna niiden ohjata liikaa tulevia valintojasi.

KALAT 20.2.-20.3.

Olet tavallista rohkeampi ja varmempi omaa elämääsi koskevissa kysymyksissä ja uskallat ottaa riskejäkin. Tavoitteesi voi vaihtua. Jos jokin sinua nyt askarruttaa, se koskee läheisesi elämäntilannetta tai valintoja, joihin et voi juurikaan vaikuttaa.