Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 8.–14.2.

Lämpöä ja huolenpitoa riittää, rapu! Me Naisten viikon horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tällä viikolla kullekin horoskooppimerkille.

OINAS 21.3.–19.4.

Olet luova ja aikaansaava. Vaikka sinulle on yleensä tärkeää saada edetä omassa rivakassa tahdissasi, nyt yhteistyö muiden kanssa on niin hedelmällistä ja hauskaa, että olet valmis tinkimään nopeudesta. Säkenöit ja herätät romanttista huomiota.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Jakson alkupuolella huomiosi kääntyy sisäänpäin, mistä saattaa seurata hyvinkin merkittävä oivallus tai vapautuminen jostain vanhasta taakasta tai kaavasta. Jakson loppu tukee erityisen hyvin ansaitsemiseen tai uraan liittyviä tavoitteita.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Olet tavallista herkempi tunnistamaan tunteitasi ja riittävän avoin uskaltaaksesi ottaa aratkin asiat puheeksi. Jakson ehdottomasti parasta antia ovatkin aidot kohtaamiset. Jokin ihmissuhde voi saada aivan uusia sävyjä tai syventyä entisestään.

RAPU 22.6.–22.7.

Onnistut saamaan suuria aikaan näennäisen pienellä vaivalla. Osaat valita oikeat sanat ja siirrot oikealla hetkellä, ja loppu pitääkin huolen itsestään. Ystävyys ja rakkaus ovat jakson keskeisiä teemoja. Saat osaksesi paljon lämpöä ja huolenpitoa.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Mikäli olet jättänyt omat tarpeesi liikaa taka-alalle yrittäessäsi vaalia jotain suhdetta tai ylläpitää harmoniaa, nyt ne alkavat muistuttaa itsestään. Olosi voi käydä hyvinkin tukalaksi, mikäli et pääse toteuttamaan itseäsi riittävän monipuolisesti.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Saatat tuntea olevasi uupunut tai tyhjiin ammennettu. Vaikka tila onkin ohimenevä, sitä ei tule väheksyä. Anna kehollesi ja mielellesi aikaa levätä ja palautua. Saat nähdä, että näennäinen joutilaisuus on kaikkea muuta kuin hukkaan heitettyä aikaa.

VAAKA 23.9.–22.10.

Osaat nyt tuoda parhaat puolesi esiin valloittavasti, joten ihailijoista ei ole pulaa. Suhtaudut itseesi ja muihin kepeästi, ja ilmassa on paljon flirttiä ja romantiikkaa. Ihastumiset ovat nyt jopa todennäköisiä, ja vakiintuneidenkin suhde saa uutta kipinää.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Etsit elämääsi tasapainoa, ja vaikka olosi voi yhä ajoittain olla kuin keinulaudalla, olet saavuttamassa paremman harmonian ulkoisen ja sisäisen elämäsi suhteen. Täydellisyyttä on turha tavoitella tässäkään. Suhteet sukuun tai sisaruksiin korostuvat.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Olet levoton ja seikkailunhaluinen, ja rutiineissa pysyminen tuottaa tuskaa. Jakso suosii uusien asioiden kokeilemista, ajatusten avartamista ja opiskelua. Onkin tärkeää, että annat aivoillesi tarpeeksi purtavaa ja pidät itsesi muutenkin aktiivisena.

KAURIS 22.12.–20.1.

Itseluottamuksesi on hyvä, ja olet valmis asettamaan riman korkealle. Sanoillasi ja aikomuksillasi on paljon painoarvoa, joten mihin ryhdytkin, alku on vaikuttava. Jokin ihmissuhteesi voi olla vedenjakajalla. Kunnon keskustelu selventää tilannetta.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Annat paljon arvoa ja aikaa platonisille ystävyyssuhteillesi, mutta saatat hämmentyä tai säikähtää, kun joku lähestyy sinua romanttisin aikein. Nyt elämääsi voi kuitenkin ilmestyä joku, jolle kannattaa antaa mahdollisuus enempäänkin kuin ystävyyteen.

KALAT 20.2.–20.3.

Olet mukavuudenhaluinen ja osaat nauttia elämästä kadehdittavasti kaikin aistein, mutta nyt nautiskelusi alkaa jo luisua velttouden puolelle. On aika terästäytyä ja alkaa vaatia itseltään enemmän niin fyysisesti kuin henkisestikin. Itsekuri kunniaan.