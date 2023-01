Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 11.–17.1.

Oletko ajatellut lähestyä ihastustasi, vesimies? Me Naisten viikon horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tällä viikolla kullekin horoskooppimerkille.

OINAS 21.3.–19.4.

Jakso on suurten oivallusten ja eteenpäinmenon aikaa. Saatat nyt tulla aivan uudella tavalla tietoiseksi kaikesta siitä, mitä olet kokenut ja miten se on muokannut valintojasi ja ajatuksiasi. Nyt voit niin halutessasi päättääkin toimia aivan toisin.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Jonkinlainen läpimurto odottaa. Olet ehkä lyönyt kirveesi kiveen kerran tai pari, mutta siitä sisuuntuneena ja oppineena osaat välttää entiset virheet. Jos onnistut vielä löytämään itsellesi riittävän inspiroivan kumppanin, menestys voi olla huikeaa.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Olet sähäkkä käänteissäsi ja uskallat tehdä tavallista rohkeampia siirtoja. Kilpailunhalusi on herännyt, mikä auttaa sinua ylläpitämään motivaatiotasi. Älä silti anna sen riistäytyä hallinnasta, jottei se käy tuhoisaksi ja vie tekemisistäsi ilon ja rentouden.

RAPU 22.6.–22.7.

Jakson alussa energiasi voi olla hieman levotonta, ja mikäli et keksi järkevää tapaa sen kanavoimiseen, se voi purkautua oikukkaana tai impulsiivisena käytöksenä. Ihmissuhteissasi olet nyt tavallista valikoivampi ja saatat vastata kutsuihin kieltävästi.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Intohimo ja aito innostus toimivat tienviittoinasi, kun pohdit suuntaa tulevalle. Jokin hanke tai asia, joka ei enää anna sinulle mitään, saattaa nyt jäädä taakse, mutta tilalle tulee uutta ja parempaa. Intuitiosi on vahva. Opettele kuuntelemaan sitä.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Olet valmis irrottautumaan vanhoista rutiineista ja kokeilemaan jotakin uutta. Haasteet ja itsesi kehittäminen houkuttavat, kun taas kaavoihin kangistuminen kauhistuttaa. Rahkeesi riittävät isoihinkin ponnistuksiin ja irtiottoihin, joten anna palaa.

VAAKA 23.9.–22.10.

Olet ollut tunne-elämässäsi melkoisessa myllytyksessä, mutta nyt meno tasaantuu. Voit huoahtaa ja tarkastella, mitä ryöpytyksestä jäi käteen. Olet oppinut paljon omista tarpeistasi, mutta myös siitä, mitä et elämääsi kaipaa. Nyt osaat valita paremmin.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Rahaan liittyvät kysymykset nousevat tavalla tai toisella esiin, ja sinulla on nyt tavallista jämäkämpi ote niihin. Suuntasi on eteenpäin, joten teet ratkaisuja tulevaisuuttasi silmällä pitäen. Olet päättäväinen, ja jos et tiedä jotain, otat siitä selvää.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Olet nyt nostalginen, ja siinä missä muut puskevat innoissaan eteenpäin, sinä käännät katseesi menneeseen. Pohdi, mitä sellaista siellä on, mitä kenties kaipaat elämääsi. Olisiko aika uudistaa jokin vanha tuttavuus tai palata vanhan harrastuksen pariin?

KAURIS 22.12.–20.1.

Olet hyvässä vedossa ja tehokas kaikessa mihin ryhdyt. Jakson paras anti löytyy kuitenkin läheltä, eikä sen saaminen vaadi sinulta muuta kuin että pidät aistisi auki ja olet vastaanottavainen. Romanssi, seikkailu tai uusi ystävä odottaa kulman takana.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Luovuutesi ilmenee monin tavoin, eikä sitä pidä yrittää hillitä. Henkilökohtaiseen elämääsi on tulossa muutos. Elät erityisen herkkää aikaa ja reagoit asioihin tavallista tunteellisemmin. Jos olet ajatellut lähestyä ihastuksesi kohdetta, tee se nyt.

KALAT 20.2.–20.3.

Etenkin asumista ja ihmissuhteita koskevat suunnitelmat ja hankkeet ovat myötätuulessa. Ratkaisut avoimiin kysymyksiin löytyvät kuin itsestään, ja jaksoa leimaa muiltakin osin kepeys ja helppous. Nautit seuraelämästä ja syvällisistä keskusteluista.