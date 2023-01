Päivän horoskooppi keskiviikkona 4.1.

Mitä haluat, härkä? Me Naisten päivän horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tälle päivälle kullekin horoskooppimerkille.

KAURIS

Eteesi avautuu monia houkutuksia ja hienoja tilaisuuksia, mutta kaikkeen ei aikasi riitä. Valitse päivän ohjelma puhtaasti omien mieltymystesi mukaan.

VESIMIES

Erään henkilön toiminta tuottaa pettymyksen. On kuitenkin hyvä, että saat selville totuuden nyt etkä vasta myöhemmin. Löydät tilalle paljon parempaa.

KALAT

Tahattomat möläytykset ja salaisuudet tahtovat tänään karkailla suustasi, joten kiinnitä erityisen paljon huomiota siihen, ettet lörpöttele sivu suusi.

OINAS

Sinulla on nyt selkärankaa puuttua asioihin, joiden koet olevan huonosti. Et kumartele ketään ja panet itsesi likoon. Se herättää muissa kunnioitusta.

HÄRKÄ

Olet päättämätön etkä osaa lyödä lukkoon mitään. Läheisesi tuskastuvat odotteluun ja kaipaavat selkeitä vastauksia. Ryhdistäydy ja päätä, mitä haluat.

KAKSONEN

Jokin keskeneräinen asia ei millään ota edetäkseen. Joskus on viisaampaa vain tunnustaa tappio ja maksaa oppirahat kuin jatkaa hyödytöntä uurastusta.

RAPU

Olet jonkinlaisessa risteyskohdassa ja joudut tekemään päätöksen, jonka lopputuloksesta ei ole mitään varmuutta. Luota itseesi päätöstä tehdessäsi.

LEIJONA

Vaikka asiat eivät mene niin kuin olit kaavaillut, näet, miten moni eteesi tuleva ongelma ratkeaa kuin itsestään. Päivästä tulee hauska ja jännittävä.

NEITSYT

Saatat huomata kasvaneesi ulos jostain aiemmin tärkeänä pitämästäsi asiasta tai suhteesta. Kaipaat tilalle jotain aivan muuta. Pohdi, mitä se voisi olla.

VAAKA

Älä pelkää ilmaista mielipidettäsi, vaikka se poikkeaisi vastapuolen näkemyksistä. Perustelemalla kantasi saat ainakin heräteltyä antoisaa keskustelua.

SKORPIONI

Saat nyt osaksesi huomiota ja haluamasi hyvin pienin ponnistuksin. Sinussa tuntuu olevan sitä jotain, joka saa muut lakoamaan viehätysvoimasi edessä.

JOUSIMIES

Tarjolla on niin paljon mieluisaa tekemistä, että jostain on karsittava. Vaihtoehto on, että säntäilet paikasta toiseen olematta aidosti läsnä missään.