Tämän vuoden menestyjät tulevat yhdestä merkistä – vuoden 2023 urahoroskooppi kertoo, kenelle on luvassa rahaa ja menestystä

Oinas 21.3.–21.4.

Työ ja raha: Maalisoinaat saivat nautiskella henkilökohtaisesta menestyksestä jo kesällä 2022, ja alkuvuosi tammi-helmikuussa antaa tilaisuuden toistaa huippuhetket. Huhtioinas takoo omat rahavarantonsa maaliskuun alusta lähtien, ja myötätuuli seuraa ahkeraa toukokuun puoleenväliin saakka. Oinas voi lasketella syksyn kohdalla vapaammin, työrintamalla rauta taotaan kevään koitoksissa.

Härkä 21.4.–22.5.

Työ ja raha: Onnenplaneetta Jupiter on saapumassa merkkiisi 12 vuoden tauon jälkeen 16.5. Loppukevään jälkeen on järkevää opiskella, hankkia upea kesätyöpaikka tai miettiä työtä ulkomailla. Tulevan vuoden menestyjät tulevat ehdottomasti tästä merkistä, onnenpotkut raha-asioissa ovat mahdollisia.

Kaksonen 22.5.–22.6.

Työ ja raha: Vuodenvaihteessa kunniamitalit ja ahkeruuspalkinnot jaetaan ehdottomasti kaksosille. Kova rutistus syksyllä ja loppuvuonna on vienyt osan uupumuksen partaalle. Virtanappula painetaan jälleen on-asentoon 12.1. jälkeen. Merkissä 25.3. asti viipyvä toimintapommi Mars takaa kunnianhimoisen asenteen, ja monella tämä näkyy myös tilinauhassa. Syksyn tullen kaksonen muistaa paremmin painaa jarrua: rahan perässä juokseminen ei ole työelämän tärkein asia.

Rapu 22.6.–22.7.

Työ ja raha: Tulevana vuonna rapu liittoutuu hyvän työyhteisön tai liikekumppanin kanssa, ja työnantajan suosiossa palkankorotukset ja ylennykset ovat ajankohtaisia. Maaliskuu avaa uusia ovia kesäkuiselle ravulle. 25.3.–20.5. kunnianhimoinen kevätprojekti on parhaimmillaan. Ennen 7.7. syntyneitä odottaa myös tuottoisa kesäprojekti, jonka satoa korjataan loppukesästä.

Leijona 22.7.–23.8.

Työ ja raha: Työn ja talouden haasteet näkyvät alkuvuonna. Tammi-helmikuun aikana on syytä välttää tuhlaamista. Leijonan näytön paikka työrintamalla on 20.5.–10.7., uuden työn tai ylennyksen hakeminen voi osoittautua silloin menestykselliseksi. 7.–17.8. syntyneille on luvassa työelämän turbulenssia, muutokset työtehtävissä osuvat syksyyn ja loppuvuoteen.

Neitsyt 23.8.–23.9.

Työ ja raha: Vuoden menestyjät löytyvät 20.–23.9 ja 7.–16.9. syntyneiden joukosta. Kesäprojekti 10.7.–27.8. tulee olemaan neitsyelle vaativa. Kunnianhimoinen merkin edustaja ottaa urallaan askeleen eteenpäin. 23.8.–15.9. työn ja talouden suhteen ei kannata ottaa suuria riskejä.

Vaaka 23.9.–23.10.

Työ ja raha: Vaikka vuosi alkaa hieman tahmeasti, 12.1. jälkeen vaaka on jälleen ahkeruutensa ansiosta työnantajan kiitoksen kohteena. Upea alkutalvi jatkuu työrintamalla sujuvasti aina 25.3. saakka. 14.10. jälkeen syntyneet saavat alkuvuonna palkankorotuksen, ylennyksen tai jopa uuden viran parempine palkkoineen. Vuoden kiirejakso osuu vaa’an osalta ajanjaksolle 27.8.–12.10. Ylityötunneista on mahdollista kerätä ylimääräisiä euroja.

Skorpioni 23.10.–22.11.

Työ ja raha: Merkkiin osuva turbulenssi kohdentuu 6.–16.11. syntyneisiin, alkuvuoden työhaasteet innostavat etsimään enemmän vapaa-aikaa ja lepohetkiä. Lokakuinen skorpioni on ylennysten, palkankorotusten tai työssä etenemisen piirissä. Koko merkillä kunnianhimoisin työjakso on 12.10.–24.11.

Jousimies 22.11.–23.12.

Työ ja raha: Joulukuinen jousimies saa ylimääräistä buustia työkuvioihinsa alkuvuonna ja keväästä. Mahdollisuus ylimääräiseen rahaan ja pieniin onnenpotkuihin on voimassa 16.5. saakka. Marraskuiset jousimiehet elävät tasaisemman alkuvuoden, mutta joutuvat kiristämään tahtia 7.3. jälkeen. Työn, terveyden ja talouden tasapainon löytäminen on seitsenvuotiskriisin keskellä suuri haaste. Tämä näkyy etenkin loppukesästä ja alkusyksystä. Vuoden viimeisen viikon laskupino vaatii selvittelyä.

Kauris 23.12.–20.1.

Työ ja raha: Alkuvuosi alkaa työn kannalta nihkeästi, aikataulumuutokset ja arvaamattomat käänteet jatkuvat 18.1. saakka. Normaalisti tarkka ja nuuka kauris sortuu alkuvuoden ja kevään aikana tuhlailuun, ja heräteostokset voivat tehdä loven budjettiin. 16.5. jälkeen alkaa kauriin lomailun ja vapaa-ajan jakso, joka suosii etenkin ennen 8.1. syntyneitä. Luvassa on historiallisen mukava kesä, sillä myös raha-asioihin on tiedossa avustava myötätuuli. Ennen joulua on syytä terästäytyä, talviflunssat vievät parhaan terän työkunnosta.

Vesimies 20.1.–20.2.

Työ ja raha: Viime vuosien kova tahti on saanut vesimiehen mietteliääksi, olisiko minua varten vielä jotain muuta? Tätä pohtivat etenkin 11.2. jälkeen syntyneet alkuvuoden vaativassa työtilanteessa. 4.–13.2. syntyneiden joukossa nähdään suurimpia irtiottoja vuoden aikana. Muutos on osalle hyvin tarpeellinen. Kesän ja syksyn saapuessa vesimies on taipuvainen ylimääräiseen tuhlailuun.

Kalat 20.2.–21.3.

Työ ja raha: Helmikuisen kalan on hyvä tunnistaa jaksamisensa rajat, sillä kevät 2023 tuo tullessaan lisää vastuuta ja velvollisuuksia työelämään liittyen. Osalla palkka nousee ja samalla työmäärä lisääntyy huimasti – oletko valmis vastuunkantoon? Maaliskalan työvuosi on huomattavasti kepeämpi, suurinta menestystä on luvassa 18.–21.3. syntyneille. Loppukevään ja syksyn kulussa on mukavaa sujuvuutta, taloutta on mahdollista kohentaa ylitöillä.