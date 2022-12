Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 21.–27.12.

Keskity hetkeen, oinas – ja luista surutta asioista, jotka eivät ole niin tärkeitä. Me Naisten viikon horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tällä viikolla kullekin horoskooppimerkille.

OINAS 21.3.–19.4.

Ilmassa on joulun alla tavallista enemmän hermostunutta energiaa, ja saatat tuntea omankin olosi levottomaksi. Keskity käsillä olevaan hetkeen. Valitse tehtävälistalta vain tärkeimmät ja luista surutta muista. Panosta kiireettömään yhdessäoloon rakkaittesi kanssa.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Asiat ja ihmissuhteet, joille sydämesi sykkii vahvimmin, korostuvat entisestään. Suhteet, jotka ovat hyvällä ja terveellä pohjalla, kukoistavat. Epätyydyttävät tai suorastaan haitalliset suhteet voivat tulla tiensä päähän. Olet rohkea ja aloitteellinen.

KAKSOSET 21.5.–21.6.

Kaivat itsestäsi nyt esiin aivan uudenlaista sinnikkyyttä, joka auttaa sinua sitoutumaan pitkäkestoisiinkin projekteihin ja näkemään vaivaa tavoitteidesi eteen. Olet innostava ja tavoiteltu yhteistyökumppani, mutta nyt varsin valikoiva seurasi suhteen.

RAPU 22.6.–22.7.

Otat nyt isompaa roolia yhteisöissä ja tilanteissa, joissa olet tähän mennessä tyytynyt toimimaan taustalla. Nautit suurta luottamusta, ja moni ihailee sinua tai hakee hyväksyntääsi. Olet tavallista päättäväisempi ja visioit rohkeasti tulevaa.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Elkeissäsi on pontta ja näyttävyyttä. Nautit saadessasi olla huomion keskipisteenä. Kurkotat korkealle ja saavutat tuloksia hankkeissa, jotka ovat sinulle aidosti tärkeitä ja joissa joudut panemaan itsesi kunnolla peliin. Opit ja oivallat uutta.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Sinusta on kuoriutumassa todellinen hurmuri. Osaat suhtautua asioihin tavallista kepeämmin. Et ota itseäsi turhan vakavasti, vaan kuittaat mahdolliset mokatkin huumorilla. Moni on sulaa vahaa edessäsi ja valmis ojentamaan sinulle kuun taivaalta.

VAAKA 23.9.–22.10.

Rakkaussuhteet ja muut läheiset suhteet nousevat jakson keskiöön. Panostat jouluriennoissa määrän sijasta laatuun: ymmärrät, että vähemmän on enemmän. Uskallat ja osaat elää hetkessä. Sen ansiosta juhlapyhät ovatkin sinulle erityisen antoisia.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Olet viimeinkin valmis kohtelemaan itseäsi kuin parasta ystävääsi ja panostamaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Sopiva määrä tervettä itsekkyyttä auttaa sinua valitsemaan elämääsi oikeanlaista seuraa ja mielekästä tekemistä. Tavoitat mielenrauhan.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Joulun aika on sosiaalisesti vilkas ja antoisa. Vauhtisi ei aivan vähästä hyydy, ja loistat erityisesti saadessasi järjestää kutsuja tai yllätyksiä rakkaillesi. Vastapainoksi kaipaat tosin myös omaa aikaa latautumiseen ja ajatustesi selvittelyyn.

KAURIS 22.12.–20.1.

Olet luottavainen ja itsevarma. Uskallat laatia suurisuuntaisiakin suunnitelmia tulevaisuuden varalle. Vetovoimasi on suurta, ja herätät nyt kiinnostunutta huomiota hyvin erilaisissa ihmisissä. Heidän joukossaan voi piillä erityisen merkittävä tapaus.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Kutsuja satelee, mutta sinulla voi nyt olla vahva tarve saada viettää aikaa rauhassa omissa oloissasi. Jokin oivallus tekee tuloaan, mutta sen kypsyminen saattaa viedä vielä tovin. Pinnan alla kuitenkin tapahtuu jo paljon ja suuria. Pysy kärsivällisenä.

KALAT 20.2.–20.3.

Raha ja rakkaus ovat jakson pääteemat. Jos taloustilanteesi on aiheuttanut stressiä, nyt on luvassa valoisampaa. Suhtaudu tulevaan luottavaisesti sen sijaan, että leikittelisit uhkakuvilla. Jos suhteessasi on ollut särö, nyt se on mahdollista korjata.