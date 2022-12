Päivän horoskooppi tiistaina 20.12.

Ilmassa on sähköä, kaksonen! Me Naisten päivän horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tälle päivälle kullekin horoskooppimerkille.

JOUSIMIES

Olet mahtipontinen ja hyvin luottavainen kykyjesi suhteen. Tänään kaikki, mihin ryhdyt, tuntuukin onnistuvan yli odotusten. Loista sydämesi kyllyydestä.

KAURIS

Joku saattaa elätellä romanttisia toiveita suhteesi – tai sitten huomaat itse kiinnostuvasi uudella tavalla jostakusta. Rakkauden ja tunteiden täyteinen päivä.

VESIMIES

Jokin unohdus tai kömmähdys muuttaa päiväsi suuntaa. Alkuharmistuksen hälvettyä huomaat, että kyseessä olikin varsinainen onnenpotku valeasussa.

KALAT

Sinulla on herkkyyttä vaistota, jos joku kaipaa rohkaisua tai apua. Tänään roolisi jonkun elämässä on käänteentekevä, vaikka et itse ehkä sitä tiedosta.

OINAS

Olet ripeä ja energinen, mutta ei kannata odottaa muilta samaa tehokkuutta. Etene omassa tahdissasi ja suo sama myös toisille, niin harmonia säilyy.

HÄRKÄ

Jokin kohtaaminen, tapahtuma tai yhteydenotto vaikuttaa sinuun vahvasti. Se käynnistää tapahtumaketjun, jonka vaikutukset tuntuvat elämässäsi pitkään.

KAKSONEN

Ilmassa on sähköä, joka voi purkautua niin spontaanisti, että yllätyt itsekin. Äkki-ihastumiset tai maltin menetykset ovat mahdollisia. Tylsää hetkeä ei tule.

RAPU

Olet tavallista skarpimpi ja päättäväisempi. Et suostu kompromisseihin itsellesi tärkeissä asioissa. Moni voi yllättyä peräänantamattomuudestasi.

LEIJONA

Jokin kotiin tai asumisjärjestelyihin liittyvä päätös tulee eteen. Sen kanssa ei pidä hosua. Ota rauhassa selvää asioista ja pohdi eri vaihtoehtoja.

NEITSYT

Saat tänään kylpeä ihailussa ja olla huomion keskipisteenä, mikä ei välttämättä ole sinulle mieluisaa. Totuttele kehuihin, sillä olet ne ansainnut.

VAAKA

Seuraelämä on joulun alla vilkasta, mutta huomaat nyt kaipaavasi enemmän rauhaa ja hiljaisuutta kuin juhlahumua. Teet viisaasti, jos kunnioitat tarpeitasi.

SKORPIONI

Jokin elämys tai kohtaaminen avaa katsantokantojasi ja tuo aivan uudenlaista inspiraatiota. Luovuutesi elpyy, ja ideoita viriää suorastaan vyörymällä.