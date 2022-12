Kenelle on luvassa intohimoinen alkuvuosi? Vuoden 2023 rakkaushoroskooppi kertoo, ketä lykästää ihmissuhteissa

Tuoko tuleva vuosi turbulenssia rakkaudessa? Annetaan tähtien kertoa!

Oinas 21.3.–21.4.

Nyt on sinun vuorosi nauttia elämän ihanuuksista kaikilla rintamilla, sillä ihmissuhteet ovat vuonna 2023 erityisen hedelmällisiä. Uusi työnantaja, rakkaus tai ystävyyssuhde avartaa maailmankuvaa. Rakkaudessa kevättalvi on oinaan onnellisuuden tyyssija. 20.2.–17.3. osaa kositaan ja joku toinen löytää elämänsä rakkauden.

” Härät saavat nauttia romantiikan kukoistuksesta.

Härkä 21.4.–22.5.

Seitsenvuotiskriisi jatkuu merkin lopulla syntyneillä maaliskuun alkuun saakka. Kevätaurinko vapauttaa härän, ja huonosti toiminut rakkaussuhde tulee päätökseensä. 17.3.–11.4. härät saavat nauttia romantiikan kukoistuksesta. Keväällä alkavalle rakkaussuhteelle on tiedossa kaunis jatkotarina, ja tulevasta kesästä on kehkeytymässä ikimuistoinen etenkin ennen 7.5. syntyneille. Loppukesä kuitenkin testaa suhteen kestävyyden.

Kaksonen 22.5.–22.6.

Eroottisesti latautunut Mars on kiertänyt merkissäsi 20.8.2022 lähtien ja vaikuttaa merkkiisi aina 25.3. saakka. Alkuvuosi saattaa aiheuttaa intohimon puuskia niin rakkaudessa kuin luovassa työssä. Kevään kevein ja romanttisin jakso on 11.4.–7.5. Toukokaksonen tarkistaa syksyn tullen parisuhteensa tilan, sinkkukaksonen on tällöin kriittinen valintojensa suhteen.

Rapu 22.6.–22.7.

Merkissäsi puhaltaa mukava myötätuuli, kun kevätaurinko alkaa paistaa maaliskuun alussa. Rakkauselämän esteet ja haasteet tuntuvat katoavan takavasemmalle, ja turvallisen elämän rakentaminen siivittää parisuhteessa olijoita vuonna 2023. Kevään ja alkukesän romanttisin jakso osuu merkkiisi 7.5.–5.6. Alkusyksyn työkiireet verottavat kumppanuuden ja ystävyyden yhteistä aikaa, tilanne korjautuu talven saapuessa.

Leijona 22.7.–23.8.

Seitsenvuotiskriisin viime metrit käydään alkuvuodesta tammi-helmikuun tienoilla, jolloin 14.8. jälkeen syntyneet joutuvat miettimään parisuhteensa tai sinkkuelämän mielekkyyttä. 7.3. jälkeen leijonat saavat hengittää vapaammin, ja kevään matkoista voi muodostua monelle uuden alun tunnelma. Tuleva kesä on rakkauden kannalta poikkeuksellisen intohimoinen, sillä eroottinen Mars saapuu merkkiin 20.5. ja romanttinen Venus 5.6. Alkukesä tuokin tullessaan suuria tunteita. Syttyvien romanssien kestävyyttä koetellaan kuitenkin 23.7.–4.9. välisenä aikana.

” Leijonille tuleva kesä on poikkeuksellisen intohimoinen.

Neitsyt 23.8.–23.9.

Neitsyt joutuu tulevana vuonna tasapainottelemaan ajankäyttönsä kanssa – työn ja rakkauden yhdistäminen ei aina ole helppoa. Elokuussa syntyneiden seitsenvuotiskriisi käynnistyy maaliskuun alusta ja kysyy voimia erityisesti syksyn saapuessa. 16.5. jälkeen alkavat kesälomat tai muut vapaat on syytä käyttää parisuhteen yhteiseen aikaan. Kesä ja alkusyksy ovat neitsyelle voimaannuttavan lomailun ja matkustelun aikaa. Romantiikka kukoistaa 9.10.–8.11.

Vaaka 23.9.–23.10.

Vaa’an elämää ovat hallinneet työn vastuullisuus ja kireät aikataulut. Parisuhde on saattanut jäädä tässä rytäkässä toiseksi. Vuosi 2023 ei kuitenkaan ole suurten päätösten vuosi, ja taustalla ollut parisuhde jatkuu vaikeuksista huolimatta. Loppuvuoden romanttiseen jaksoon 8.11.–3.12. on syytä panostaa ajan kanssa.

Skorpioni 23.10.–22.11.

Seitsenvuotiskriisi kormuuttaa 14.10. jälkeen syntyneiden parisuhdetta vielä alkuvuonna, mutta 7.3. jälkeen taivas kirkastuu koko merkin osalta. Elämässä on aika kääntää uusi luku, jonne jatkuvat kriisit eivät yllä. Alkukesä lupaa kuitenkin parisuhteeseen kädenvääntöjä, joten lomajakso kannattaa ajoittaa pikemmin loppukesään. Joulukuu tulee olemaan merkille lämpimien ihmissuhteiden aikaa, osalla myös romantiikka kukoistaa.

Jousimies 22.11.–23.12.

Rakkauden ja lämpimien ihmissuhteiden paras anti löytyy alkuvuoden ja kevään ylimääräisistä lepopäivistä, vapaa-ajan hetkistä ja lomista. Ikimuistoinen kevätmatka ruokkii myös romantiikkaa. Sosiaalisesti vilkas alkukesä suosii lomailijoita. Romantiikan hehku on parhaimmillaan juhannuksen molemmin puolin. Venus odotuttaa itseään aina 29.12. saakka.

” Ikimuistoinen kevätmatka ruokkii myös romantiikkaa.

Kauris 23.12.–20.1.

Toivottavasti sait nauttia joulun ja uuden vuoden ajan lämpimien ihmissuhteiden annista, sosiaalinen Venus kun poistuu merkistäsi heti vuoden alussa, 3.1. Jos olet sinkkukauris, tänä vuonna kannattaa matkustella, sillä ihannekumppani voi löytyä hieman kauempaa. Eroottinen vireesi ei kuitenkaan ole erityisen korkealla, ja moni hyvin alkanut kumppanuus voi kääntyä hyväksi ystävyydeksi.

Vesimies 20.1.–20.2.

Vuosi alkaa pehmeän laskun kautta, sillä lomaplaneetta Venus kiertää merkkiisi heti 3.1. Tammikuu on merkillesi talviloman ja romantiikan aikaa. Myös mukavat tapaamiset ystävien tai sukulaisten kanssa osuvat alkuvuoteen. 11.2. jälkeen syntyneiden alkuvuosi voi kuitenkin olla velvollisuuksien täyteinen, työn ja terveyden haasteiden keskellä rakkaus voi tuntua etäiseltä. Seitsenvuotiskriisi helpottaa 7.3., ja kevätaurinko tuo tullessaan vapautumisen tunteita.

” Tammikuu on vesimiehelle talviloman ja romantiikan aikaa.

Kalat 20.2.–21.3.

Vuotesi lähtee liikkeelle rauhallisen tasaisesti ja pääset nautiskelemaan talvilomasi tuomasta sosiaalisesta aktiivisuudesta heti tammikuun lopulla. Romanttinen Venus vierailee merkissäsi 27.1.–20.2. Ihmissuhteisiin osuva lämpöaalto on parhaimmillaan talvipakkasten paukkuessa. Maaliskuun koittaessa helmikuinen kala aloittaa oman seitsenvuotiskriisinsä, joka mittaa tehokkaasti parisuhteen kestävyyttä. Ajanpuute vaivaa parisuhdetta etenkin loppukesän ja syksyn aikana.