Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 26.10.–1.11.

Voisiko olla aika päivittää tavoitteet, vesimies? Me Naisten viikon horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tällä viikolla kullekin horoskooppimerkille.

OINAS 21.3.–19.4.

Elämäsi on joltakin osin muuttumassa. Ihmissuhteissa voi koittaa totuuden hetki, joka pakottaa erottelemaan jyvät akanoista. He, jotka läpäisevät seulan, saavat elämässäsi entistä keskeisemmän sijan. Raha-asioissa olet omapäinen ja rohkeampi.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Läheiset ihmissuhteet korostuvat. Jos olet toiminut viime aikoina liian itsekkäästi, laiminlyönyt rakkaitasi tai jokin suhde on muuten päässyt viilenemään, nyt on otollinen hetki tehdä korjausliike. Vastavuoroisuus ja rehellisyys auttavat alkuun.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Kiinnität entistä enemmän huomiota hyvinvointiisi. Joko innostut oma-aloitteisesti pitämään parempaa huolta itsestäsi tai kehosi viestittää sen olevan nyt tarpeen. Jakso kasvattaa itsetuntemustasi ja auttaa sinua saavuttamaan sisäisen tasapainon.

RAPU 22.6.–22.7.

Rehellisyys on jakson teema. Uskallat kohdata asiat ja tilanteet suoraan sellaisina kuin ne tulevat, eikä sinulla ole harhaluuloja itsestäsi tai muista. Imartelu tai asioiden kaunistelu ei nyt pure sinuun lainkaan. Suosit puheiden sijaan tekoja.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Olet nyt tavallista turvallisuushakuisempi. Viihdyt kotona ja haluat pitää rakkaat lähelläsi. Panostat mielelläsi kodin viihtyisyyteen ja saatat innostua sisustamaan tai remontoimaan. Sinulle on myös tärkeää tulla kuulluksi ja oikein ymmärretyksi.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Tähyilet kauas ja korkealle ja janoat älyllisiä sekä henkisiä haasteita. Palat halusta oppia uutta ja kehittää itseäsi, ja siihen sinulla onkin hyvät edellytykset. Kykenet omaksumaan ja jäsentämään informaatiota nopeasti ja osaat käyttää sitä luovasti.

VAAKA 23.9.–22.10.

Jos joku on joskus moittinut sinua haaveilusta, hän ei ole osannut aavistaakaan, miten voimakas työkalu unelmointi parhaimmillaan on. Sinä olet sen käytön todellinen mestari – ja nyt visiosi alkavat konkretisoitua. Sinulla on nyt kihisevän jännittävä jakso.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Rajat paukkuvat ja aitaa kaatuu, kun murtaudut ulos ahtaiksi käyneistä ympyröistä tai rutiineista. Haluat näkyä, kuulua ja tehdä enemmän ja rohkeammin. Tämä energinen ja uskalias voimajakso toimikoon ponnahduslautana kohti uutta.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Olet työstänyt jotain asiaa ehkä osittain tietoisesti mutta suurelta osin alitajuisesti. Työ alkaa olla loppusuoralla, ja valmis kuvio nousee vähitellen tietoisuuteesi. Ensin se voi ilmetä nopeina välähdyksinä, mutta paljastuu pian koko komeudessaan.

KAURIS 22.12.–20.1.

Sinun on nyt tavallista helpompaa jakaa ideoitasi muiden kanssa ja ottaa itsekin vastaan toisten ehdotuksia. Jakso on tuottelias ja sosiaalisesti palkitseva. Saatat löytää hengenheimolaisen, jonka kanssa näkemyksenne osuvat harvinaisen hyvin yksiin.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Huomaat ehkä, että jokin unelma tai muu aiemmin tärkeänä pitämäsi asia on menettänyt hohtonsa. Silloin on vain viisasta, että vapautat siihen sitomasi resurssit muuhun käyttöön ja päivität tavoitteesi. Olennaista on, että itse seisot valintasi takana.

KALAT 20.2.-20.3.

Olet parhaillaan käymässä läpi jonkinlaista muodonmuutosta. Se voi ilmetä vaikkapa innostuksena muuttaa ulkoista olemustasi, mutta todennäköisemmin kyse on sisäisestä kasvupyrähdyksestä tai oivalluksesta, joka muokkaa arvomaailmaasi.