Päivän horoskooppi keskiviikkona 19.10.

Ensimmäisen Joutsen-takkinsa 10 vuotta sitten hankkinut Natalia Salmela: ”Aikuiseksi kasvaminen näkyy laadun ja aitouden arvostamisena”

Se, että takki on lämmin ja käytännöllinen eikä vanhene ulkonäöllisesti vuodessa tai kahdessa, on muuttunut tärkeäksi kriteeriksi, kun ymmärrys maailmasta on lisääntynyt. Virolaissyntyiselle Salmelalle kotimaisuus toteutuu Joutsenen takeissa täydellisesti.