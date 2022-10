Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 12.–18.10.

Elät herkkää ja tärkeää vaihetta, neitsyt! Me Naisten viikon horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tällä viikolla kullekin horoskooppimerkille.

OINAS 21.3.–19.4.

Sinusta saattaa tuntua kuin kulkisit sumussa. Asioilla on taipumusta muuttaa suuntaansa, ja kommunikoinnissa on hankaluuksia. Väärinkäsityksiä ja hämminkiä on vaikea välttää, joten siirrä tärkeitä päätöksiä tuonnemmaksi. Pian kirkastuu.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Olet energinen ja saatat nyt innostua toden teolla hoitamaan kuntoasi tai aloittamaan uuden liikuntaharrastuksen. On hyvä, että pysyt liikkeessä, kunhan huomioit myös henkiset tarpeesi. Jokin oivallus tekee tuloaan, ja sen kypsyminen vaatii tilaa ja aikaa.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Olet ehkä hieman epävarma valintojesi suhteen. Tunnet myös tavallista suurempaa tarvetta olla yhteydessä toisiin ja kaipaat vahvistusta identiteetillesi. Tee jotain rentouttavaa ja hakeudu sellaisten ihmisten seuraan, joiden mielipiteisiin luotat.

RAPU 22.6.–22.7.

Luovuutesi kukoistaa ja tuottaa lukuisia käyttökelpoisia ideoita. Jokin niistä saa lentävän lähdön saman tien, mutta muitakaan ei kannata unohtaa, sillä niistä voi olla iloa ja hyötyä myöhemmin. Jakson loppua leimaavat kepeys ja romantiikka.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Laadit nyt mielelläsi uljaita tulevaisuudensuunnitelmia, jotka koskevat paitsi itseäsi myös muita, mutta et välttämättä muista kertoa niistä heille tai kysyä heidän mielipidettään. Ota läheisesi mukaan suunnittelemaan. Se on hauskaa ja lähentää teitä.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Elät herkkää ja tärkeää vaihetta, jossa vanhaa kuolee pois tehden tilaa uudelle. Suojaat sisintäsi tavallista tiukemmin, sillä haluat työstää asioita rauhassa. Vaikka jakso voi tuntua raskaalta, sen päättyessä olosi on kevyt ja kuin uudesti syntynyt.

VAAKA 23.9.–22.10.

Kahdenkeskiset kohtaamiset, suhteet ja hankkeet ovat keskiössä. Isommassa porukassa jäät nyt helposti sivuun, sillä et jaksa kilpailla huomiosta, mutta yhteistyö ja mielipiteiden vaihto mieluisan ja inspiroivan kumppanin kanssa antaa sitäkin enemmän.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Pidät kiinni ihanteistasi ja tavoitteistasi etkä tingi niistä, vaikka saisit siitä jotain etua tai pääsisit helpommalla. Peräänantamattomuutesi huomataan, ja se sekä vahvistaa omaa identiteettiäsi että inspiroi muitakin. Ihailijoista ei nyt ole pulaa.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Löydät hopeareunuksen synkimmästäkin pilvestä ja vaikka etsit sen lähinnä pitääksesi omaa lippuasi korkealla, tarjoat muillekin lohtua ja rohkaisua omiin kipuiluihinsa. Saatatkin huomata ajautuneesi puolivahingossa jonkinlaiseen terapeutin rooliin.

KAURIS 22.12.–20.1.

Balanssisi ei nyt ehkä ole paras mahdollinen. Saatat kuluttaa surutta voimavarojasi yksipuolisesti ja toisaalta laiminlyödä potentiaaliasi ja tarpeitasi jossain muussa asiassa. Etsi ja harjoittele tasapainoa, sillä se on A ja O hyvinvointisi kannalta.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Ilmaiset itseäsi harvinaisen tarkasti ja vivahteikkaasti. Ajatukset ja mielipiteet soljuvat suustasi hakematta, ja pyyntösi ja ehdotuksesi kuullaan ja huomioidaan. Nyt sinun kannattaa ehdottomasti edistää itsellesi tärkeitä asioita. Saat ihmeitä tapahtumaan.

KALAT 20.2.–20.3.

Suhtaudut joskus leväperäisesti rahaan ja muihin resursseihisi. Terästäydy ja ala huolehtia siitä, että saat niille myös vastinetta. Älä tuhlaa aikaasi, varojasi, tunteitasi tai lahjakkuuttasi turhanpäiväiseen. Hae jotakin, millä on aitoa merkitystä.