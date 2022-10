Päivän horoskooppi lauantaina 8.10.

Malttia, kaksonen! Me Naisten päivän horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tälle päivälle kullekin horoskooppimerkille.

VAAKA

Viestintätaitosi ovat huippuluokkaa, ja karismasi on huipussaan. Olet vakuuttava ja uskottava puheissasi, joten saat helposti tukea ideoillesi.

SKORPIONI

Ylpeytesi kokee kolauksen ja tunnet itsesi epävarmaksi. Näet kuitenkin kovasti vaivaa peittääksesi sen, joten ei ihme, etteivät muut ymmärrä lohduttaa.

JOUSIMIES

Lukuisat muutokset suunnitelmissa tekevät päivästä rikkonaisen, etkä tunne pääseväsi lainkaan eteenpäin. Tämä nyt on vain näitä päiviä. Koeta kestää.

KAURIS

Sinulta liikenee ymmärrystä ja ystävällinen sana kaikille sen tarpeessa oleville. Ei ihme, että seuraasi hakeudutaankin nyt aivan erityisen hanakasti.

VESIMIES

Olet täynnä huikeita ja suurisuuntaisia ideoita ja uskoa niiden onnistumiseen. Hienoa – suunnittele pidäkkeittä, mutta älä sovi vielä mitään sitovaa.

KALAT

Olosi on vetämätön etkä jaksa innostua juuri mistään. Tahmeus voi johtua liiasta valvomisesta tai yksipuolisesta ravinnosta. Huolehdi hyvinvoinnistasi.

OINAS

Olet tottunut olemaan ohjaksissa ja pärjäämään ilman apua, joten muut eivät sitä osaa välttämättä tarjota. Nöyrry ja sano suoraan, jos et tahdo jaksaa.

HÄRKÄ

Rahatilanteesi kaipaa kriittistä arviointia, ja korjausliike voi olla paikallaan. Paneudu viikonloppuna asiaan ja ryhdy heti toimenpiteisiin.

KAKSONEN

Malttia tarvitaan, sillä ilmassa on paljon asioita, jotka koskevat monia. On vaara, että niistä kehkeytyy sekamelska, josta on vaikea saada tolkkua.

RAPU

Jokin hankkeesi on vastatuulessa. Joudut ehkä hiomaan budjettiasi tai palaamaan takaisin suunnittelupöydän ääreen. Älä silti lannistu, ratkaisu löytyy.

LEIJONA

Periaatteitasi tai arvojasi koetellaan – ja ärryt joutuessasi toistuvasti perustelemaan kantaasi. Suhtaudu tilanteeseen testinä, jonka haluat läpäistä.

NEITSYT

Joudut ottamaan esiin jonkin ikävän asian etkä ole varma, miten toimia. Älä kiertele. Kun esität asian rakentavasti ja syyttelemättä, niin hyvä tulee.