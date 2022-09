Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 28.9.–4.10.

Jousimiehen sosiaalisessa elämässä ei ole valittamista. Me Naisten viikon horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tällä viikolla kullekin horoskooppimerkille.

OINAS 21.3.–19.4.

Ilmassa voi olla kireyttä, ja kohtaat ehkä hankkeissasi kilpailunhalua tai turhaa pätemistä muiden taholta. Älä anna niiden johtaa itseäsi harhaan. Kertaa, mitkä ovat omat tavoitteesi ja keskity niihin. Muistuta itseäsi vahvuuksistasi ja käytä niitä.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Saatat tuntea ajelehtivasi olosuhteiden armoilla tai kokea, ettei sinulla ole päätösvaltaa. Se ei pidä paikkaansa. Jos onnistut valitsemaan yhden selvän tavoitteen ja sitoutumaan siihen, olosi selkeytyy, ja pian keksit myös keinot päämäärän saavuttamiseksi.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Edessäsi on harmoninen jakso. Olet sinut itsesi kanssa etkä haikaile kuuta taivaalta. Uskot kykyihisi ja kovaan työntekoon ja saat paljon aikaiseksi. Itsevarmuutesi lisää vetovoimaasi muiden silmissä, ja saat nyt myös romanttista kiinnostusta osaksesi.

RAPU 22.6.–22.7.

Luota vaistoihisi. Jos suuntasi on oikea, uskallat vaatia paljon itseltäsi ja myös muilta. Jos epäilyksesi heräävät, motivaatiosi horjuu ja eteneminen hidastuu. Se on merkki, jota ei kannata sivuuttaa. Mielensä muuttaminen on joskus varsin viisasta.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Huomaat vaikutusvaltasi kasvaneen ja asemasi vaivihkaa vahvistuneen. Toisaalta olet muiden johtamista enemmän kiinnostunut itsesi kehittämisestä ja henkisistä tarpeistasi. Yritä löytää tasapaino näiden välille. Älä heitä hienoja tilaisuuksia hukkaan.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Elät luovaa aikaa. Imet itseesi tietoa ja vaikutteita, ja vaikka ulkoisesti vaikutat rauhalliselta tai jopa unelmoivalta, sisälläsi tapahtuu nopeasti, paljon ja isoja asioita. Toiminnan aika tulee myöhemmin, ja asiat loksahtelevat paikalleen aikanaan.

VAAKA 23.9.–22.10.

Sinulla on tarve saada toteuttaa itseäsi, ja intoa ja energiaa riittää isoihinkin voimainponnistuksiin. Haasteet piilevätkin energiasi suuntaamisessa ja vauhdin hallinnassa. Hitaasti hyvä tulee, ja pienet askelet toimivat jättiloikkia varmemmin.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Olet tavallista avoimempi erilaisille ehdotuksille ja suostut kokeilemaan uusia toimintatapoja. Vastalahjaksi saat kokea oivalluksia ja pääset eteenpäin jossain hankalassa asiassa. Ihmissuhteesi ovat myötätuulessa. Romanssikin saattaa osua kohdallesi.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Olet nokkela ja väsymätön ratkoessasi ongelmia. Mikään pulma ei nyt tunnu liian vaikealta ratkaistavaksi, ja tarjoat auliisti apuasi muillekin sitä tarvitseville. Olet sosiaalisesti avoin, hauska ja huomaavainen, joten seurasi onkin nyt hyvin suosittua.

KAURIS 22.12.–20.1.

Luotat kykyihisi, ja tästä itsevarmuuden puuskasta kannattaa ottaa kaikki irti, sillä kyse ei ole katteettomista luuloista. Kurkota korkealle ja näytä rohkeasti, mihin kaikkeen sinusta on. Myös ihmissuhteissa uskallat ottaa ohjat ja olla aloitteellinen.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Olet vetovoimainen, ja monilla tuntuu nyt olevan vahva halu saada olla sinulle mieliksi. Siksi sinusta saattaakin tuntua siltä, että pystyt pyörittämään maailmaa panematta tikkuakaan ristiin. Huvitukset, romantiikka ja seuraelämä ovat jakson keskiössä.

KALAT 20.2.–20.3.

Jakson keskeinen teema on vastavuoroisuus. Kun olet avulias ja huomaavainen, sinua kohdellaan samalla tavalla. Mikäli taas kohdistat muihin tiukkoja vaatimuksia, voit olla varma, ettet itse pääse yhtään helpommalla. Opettavainen ja silmiä avaava jakso.