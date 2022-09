Päivän horoskooppi tiistaina 27.9.

Mihin voisit purkaa pahimmat höyrysi, kalat! Me Naisten päivän horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tälle päivälle kullekin horoskooppimerkille.

VAAKA

Olet liekeissä ja valmiina vastaamaan mihin tahansa sinulle heitettyyn haasteeseen. Jokin tolkku ja hippunen realismia olisi kuitenkin hyvä säilyttää.

SKORPIONI

Rynnit eteenpäin valmiina kahmimaan menestystä. Vauhdin huumassa on tärkeää muistaa tarkistaa välillä kurssi, ettei meno muutu pelkäksi koheltamiseksi.

JOUSIMIES

Eteesi työnnetään monenlaista soppaa. Mieti, mihin niistä haluat lusikkasi työntää – vai haluatko mihinkään. Voit aina viettää päiväsi toisinkin.

KAURIS

Jokin asia tai suhde on tullut tiensä päähän, ja sille on nyt tullut aika heittää hyvästit. Tunteet tulevat vaihtelemaan surusta iloon ja helpotukseen.

VESIMIES

Jokin asia kiinnostaa ja tuottaa mielihyvää, ja viihtyisit pitkäänkin sen parissa. Harmiksesi jokin ikävä velvollisuus kiilaa väliin ja vaatii toimia.

KALAT

Käyt nyt kovilla kierroksilla ja olet vaarassa sortua ylilyönteihin. Ehkä olisi hyvä purkaa pahimmat höyryt vaikkapa tavallista raskaampaan kuntoiluun.

OINAS

Joku kerjää nyt apuasi tai myötätuntoasi. Jos sinulla on, mistä jakaa, mikäpä siinä. Ehkä on kuitenkin hyvä pohtia, mikä anojan perimmäinen motiivi on.

HÄRKÄ

Olet romanttisella tuulella ja haluaisit ympäristön peilaavan tunteitasi. Ikävä kyllä kaikki eivät liiku samoissa sfääreissä. Älä anna sen lannistaa.

KAKSONEN

Menosi on lennokasta, ja läheisten voi olla vaikea pysyä kyydissäsi ja ymmärtää, missä milloinkin mennään. Katso, etteivät he koe jäävänsä ulkopuolelle.

RAPU

Keskity kunnolla sinua kiinnostaviin asioihin, niin pääset kehittymään niissä. Se antaa sinulle tyydyttävän tunteen, että olet menossa oikeaan suuntaan.

LEIJONA

Vastustuskykysi ei ole vahvimmillaan, ja energiasi on melko vähissä. Tänään kannattaa pitää aikataulu väljänä ja panostaa lepäämiseen ja rentoutumiseen.

NEITSYT

Olet kärkäs näpäyttelemään mielestäsi väärässä olevia. Ehkä kannattaa hieman hillitä kieltään. Joku voi nähdä ojentamisesi yrityksenä haastaa riitaa.