Päivän horoskooppi torstaina 22.9.

Onni odottaa oinasta! Me Naisten päivän horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tälle päivälle kullekin horoskooppimerkille.

NEITSYT

Jokin asia tai jälleennäkeminen myllää tunteitasi ja nostaa pintaan niin hyviä kuin kipeitäkin muistoja. Muista, että kyse on menneestä ja nyt on nyt.

VAAKA

Edistyminen on vaivalloista, sillä joudut paneutumaan yksityiskohtiin suurten linjojen sijaan. Kyse on kuitenkin tärkeistä asioista, joten älä hutiloi.

SKORPIONI

Jokin tekee sinuun suuren vaikutuksen ja antaa inspiraatiota pitkäksi aikaa. Nyt on hyvä hetki uudistua, joten pohdi, millä alueella haluat kehittyä.

JOUSIMIES

Yllättävä tapahtuma vaikuttaa suunnitelmiisi ja aikatauluihisi. Varaa runsaasti aikaa siirtymisiin paikkojen välillä – äläkä jätä mitään viime tippaan.

KAURIS

Jokin hankkeesi on vastatuulessa, ja joudut panemaan sen hetkeksi jäihin tai tekemään myönnytyksiä sen suhteen. Peli ei kuitenkaan ole vielä menetetty.

VESIMIES

Olet elänyt huolettomasti, ja nyt on aika kohdata totuus ja tehdä ehkä korjausliike. Voit joutua muokkaamaan ruokavaliotasi tai suitsimaan kulutustasi.

KALAT

Joku käy hermoillesi, mutta jos päästät hänet ihosi alle, menetät pelin. Pidä siis kommunikointi asiallisena tai ota tarvittaessa hieman etäisyyttä.

OINAS

Onni hymyilee nyt odottamattomasta suunnasta. Älä ihmettele asiaa liikaa. Ota iloisena ja kiitollisin mielin vastaan kaikki se hyvä, minkä saat.

HÄRKÄ

Erään henkilön käytös hämmentää, mutta älä yritä turhaan arvailla hänen motiivejaan. Se vain syö arvokasta energiaasi, jonka voit käyttää paremminkin.

KAKSONEN

Olet kekseliäs ja puuhaat mielelläsi erilaisten hankkeiden parissa. Käytä osa tarmostasi hyväntekeväisyyteen tai järjestä läheisillesi jotain mukavaa.

RAPU

Olet vetovoimainen ja keräät ihailevia katseita. Et ehkä tajua äkillisen suosiosi syytä, mutta selvää on, että sinussa on sitä jotain. Nauti huomiosta.

LEIJONA

Jokin kohtaaminen tekee sinuun vaikutuksen ja vihjaa, mitä kohti sinunkin kannattaa pyrkiä. Ota tilaisuudesta kaikki irti, sillä se ei ehkä enää toistu.