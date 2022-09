Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 21.–27.9.

Kaksosen viikkoon on luvassa iloa, kepeyttä ja myös uusia ideoita. Me Naisten viikon horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tällä viikolla kullekin horoskooppimerkille.

OINAS 21.3.–19.4.

Vaikka arkeasi hankaloittamaan ilmestyykin nyt erinäisiä esteitä, et lannistu, koska keksit ongelmiin luovat ratkaisut. Ystävyys ja kumppanuus ovat arvossaan. Saat ja annat tarvittaessa tukea. Jakso selventää, keneen voit luottaa tiukassakin paikassa.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Elät erittäin luovaa vaihetta. Taideprojektit, ulkoasuun panostaminen tai sisustaminen saattavat nyt vetää puoleensa tavallista voimakkaammin. Suunnittelun ja muun aivotyöskentelyn ohella on tärkeää, että pidät itsesi myös fyysisesti aktiivisena.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Jos olet joutunut kyntämään syvissä vesissä, nyt elämääsi tulee roppakaupalla iloa, kepeyttä ja uusia ideoita. Ihmissuhteita leimaa helppous, joskin samalla tietynlainen pinnallisuus. Vaalit vapautta etkä halua ottaa liikaa vastuuta kantaaksesi.

RAPU 22.6.–22.7.

Jakso on mielenkiintoinen sekoitus uutta ja vanhaa. Suuntasi on vahvasti eteenpäin, ja saatat solmia kiinnostavan tuttavuuden tai lyödä lukkoon tulevaisuuttasi koskevan sopimuksen, mutta kuvioihin voi astua myös jokin asia tai joku henkilö menneisyydestäsi.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Jakson paras anti on sosiaalisessa elämässä, ja sinun roolisi on olla aloitteellinen ja aktiviinen. Järjestä kutsut tai pane alulle jokin kiinnostava projekti. Sinulla on taianomainen kyky hoksata, ketkä täydentävät toisiaan, ja saattaa ihmisiä yhteen.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Jaksosta tulee yllättävä ja hauska, jos suostut höllentämään ohjia ja olemaan avoin muutoksille. Mikäli tahdot, että asiat menevät tarkalleen suunnitelmiesi mukaan, varaudu kunnon vääntöön. Unohda hetkeksi suoritukset ja keskity elämyksiin.

VAAKA 23.9.–22.10.

Etenemisesi on ehkä ollut viime aikoina hapuilevaa, mutta nyt polku avautuu edessäsi kirkkaana ja suorana. Jokin idea tai haave alkaa konkretisoitua, ja sinulla on selkeä visio siitä, miten ja missä aikataulussa asiat etenevät. Varsinainen voimajakso.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Joudut mukautumaan tilanteisiin, joille et mahda mitään, mikä saattaa herättää turhautumista. Yritä nähdä asioiden hyvät puolet. Jos et pääse eteenpäin, voit keskittyä käsillä olevaan hetkeen. Jakson lopulla jokin ihmissuhde syvenee.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Itsetuntosi on koholla. Sinusta huokuu karismaa, ja ideasi saavat innostuneen vastaanoton. Uuden tuttavan kanssa saattaa löytyä yhteinen sävel, mikä voi johtaa enempäänkin kanssakäymiseen joko romanttisessa mielessä tai yhteiseen hankkeeseen liittyen.

KAURIS 22.12.–20.1.

Sinulle tekisi nyt hyvää rikkoa rutiineja ja antaa enemmän tilaa luovuudelle. Jaksoa leimaavat tavalla tai toisella valtasuhteet. Huomaat kenties voivasi vaikuttaa jonkun mahdollisuuksiin päästä eteenpäin. Voi myös olla, että joku muu käyttää valtaa sinuun.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Olet rohkea ja selkeä ulostuloissasi. Mikäli olet joutunut sietämään huonoa kohtelua tai todistamaan epäoikeudenmukaisuutta, nyt uskallat panna sille pisteen. Tiedät, mitä haluat ja mihin rahkeesi riittävät, eikä se olekaan aivan vähäistä.

KALAT 20.2.–20.3.

Tuntosarvesi ovat nyt tavallista herkemmät, ja vaistoat tarkasti, kenen seura tekee sinulle hyvää ja kenen ei. Jotkin suhteet voivat tämän seurauksena viiletä, mutta ne, jotka läpäisevät tiukan seulasi, saavat jakamattoman huomiosi ja syvenevät entisestään.