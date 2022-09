Päivän horoskooppi tiistaina 13.9.

Laadi aarrekartta, neitsyt! Me Naisten päivän horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tälle päivälle kullekin horoskooppimerkille.

NEITSYT

Et tahdo tyytyä siihen, mitä sinulla on. Haaveilet paremmasta, vaikka et välttämättä edes tiedä, mitä se olisi. Laadi aarrekartta tai lista unelmistasi.

VAAKA

Tunnelma on latautunut, ja ilmassa on suuria tunteita niin hyvässä kuin pahassakin. Saatat tuntea turvarakenteidesi horjuvan, mutta ilmiö on ohimenevä.

SKORPIONI

Seuraelämäsi kukoistaa, ja tarjolla on useita houkuttelevia tilaisuuksia pitää hauskaa. Vaarana on, että ahnehdit liikaa, ja menoa leimaa kiireen tuntu.

JOUSIMIES

Joku koettaa horjuttaa itseluottamustasi tökkimällä sinua arkaan paikkaan. Älä provosoidu vaan vastaa huumorilla. Selviydyt tyylikkäästi voittajana.

KAURIS

Sinua arvostetaan, koska pysyt neutraalina etkä ylireagoi. Älä silti jää hillityn roolisi vangiksi. Ilmaise rohkeasti kantasi, jos siltä tuntuu.

VESIMIES

Haluaisit irrotella, mutta vilkaise ensin pankkitilisi saldoa ja päätä vasta sitten, mitä teet. Jos elät yli varojesi, hauskuus muuttuu pian ankeudeksi.

KALAT

Katse kannattaa nyt kääntää sisäänpäin ja kuulostella, mitä elämässäsi on meneillään. Jokin asia on muuttumassa, eikä asian kieltäminen auta tippaakaan.

OINAS

Olemuksesi on tänään erityisen kiehtova, joten et onnistu piiloutumaan katseilta, mikäli olit sellaista suunnitellut. Ota siis paikkasi parrasvaloissa.

HÄRKÄ

Tunnet, että jokin vie sinua väärään suuntaan, mutta oletko kyllin rohkea myöntääksesi, mistä todellisuudessa kiikastaa? Ennen sitä muutosta ei tapahdu.

KAKSONEN

Joku yrittää pelata ihmissuhdepeliä kanssasi. Vastaa aitoudella ja rehellisyydellä sen sijaan että lähtisit mukaan moiseen turhanpäiväiseen pelleilyyn.

RAPU

Eräs henkilö aiheuttaa kitkaa ja eripuraa ihmissuhteissasi. Joudut vetämään rajat hänen käytökselleen ehkä jyrkinkin keinoin, mutta se on sen arvoista.

LEIJONA

Innostut helposti asioista ja ihmisistä ja saatat lupautua mukaan useampaan asiaan kuin mihin rahkeesi todellisuudessa riittävät. Muista realiteetit.