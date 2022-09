Päivän horoskooppi maanantaina 12.9.

Joku läheinen kaipaa nyt erityistä tukeasi, oinas. Me Naisten päivän horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tälle päivälle kullekin horoskooppimerkille.

NEITSYT

Luovuutesi kukoistaa, ja käytät sitä elämäsi eri osa-alueilla, joten tylsää ei ole itselläsi eikä kellään lähipiirissäsi. Sosiaalinen elämäsi on antoisaa.

VAAKA

Saat upean tilaisuuden, jota ei kannata heittää hukkaan. Älä pidä kynttilääsi vakan alla vaan esittele rohkeasti osaamistasi ja katso, mihin se johtaa.

SKORPIONI

Velvollisuudet painavat. Pieni matka tai jokin muu irtiotto nostaisi mielialaasi, joten suunnittele lähitulevaisuuteen jotain, mitä on hauska odottaa.

JOUSIMIES

Jokin tapahtuma avaa silmäsi ja saa sinut näkemään jonkin asian uudessa valossa. Se aloittaa tapahtumien vyöryn, joka saattaa muuttaa koko elämäsi suunnan.

KAURIS

Jokin asia on kaihertanut jo jonkin aikaa mieltäsi. Nyt on otollinen hetki ottaa kunnolla selvää, mistä asiassa on kyse. Tee se, vaikka jännittäisikin.

VESIMIES

Aikatauluissa pysyminen saattaa tuottaa tänään vaikeuksia. Laadi selkeä ennakkosuunnitelma ja pyri minimoimaan turha sählääminen, niin asiat sujuvat.

KALAT

Energiatasosi on matala, ja pienikin ponnistelu tuntuu tavallista raskaammalta. Mieti, mitä tarvitsisit saadaksesi lisää virtaa ja anna sitä itsellesi.

OINAS

Päivä käynnistyy tahmeasti, mutta kun saat koneesi käyntiin, asiat alkavat rullata. Joku läheinen kaipaa nyt erityistä tukeasi. Anna hänelle aikaasi.

HÄRKÄ

Mikäli olet laiminlyönyt läheisiäsi, korjaa asia mahdollisimman pian. Mitä enemmän vietät aikaa heidän kanssaan, sitä vahvempi olet vaikeina aikoina.

KAKSONEN

Parhaat puolesi puhkeavat kukkaan, kun pääset ratkomaan kiperiä pulmia tai saat olla avuksi. Toki hoksaavaisuus ja empatia ovat muutenkin arvossaan.

RAPU

Et ole aivan tasapainossa ja teet helposti kärpäsistä härkäsiä. Mieti, mitä todellisia tunteita yrität kätkeä draaman alle ja pyri käsittelemään niitä.

LEIJONA

Jos olet langennut liialliseen törsäilyyn tai nautiskeluun, on paikallaan elää vaihteeksi hieman askeettisemmin. Se voi maistua yllättävänkin hyvältä.