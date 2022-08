Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 31.8.–6.9.

Luovuus edellyttää joutilaisuutta, oinas! Me Naisten viikon horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tällä viikolla kullekin horoskooppimerkille.

OINAS 21.3.–19.4.

Energiatasosi on nyt hyvä. Se siivittää sinua lukuisissa hankkeissasi ja auttaa jaksamaan tiukassakin paikassa. Välillä olisi silti tärkeää laskea kierroksia ja levätä, vaikka se voikin olla sinulle vaikeaa. Luovuutesi tarvitsisi kukoistaakseen joutilaisuutta.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Nyt ei ole pelkoa, että jäisit seinäruusuksi, kunhan vain uskallat avata suusi. Ajatuksesi ja ideasi saavat hyvän vastaanoton, ja osaat tuoda itseäsi esiin myönteisessä valossa. Muut tunnistavat nyt piilevän potentiaalisi ehkä paremmin kuin sinä itse.

KAKSOSET 21.5.–21.6.

Joku saattaa nyt asettua tavoitteesi eteen poikkiteloin – varsinkin, jos ajat sitä eteenpäin itsekkäästi tai muiden mielipiteitä huomioimatta. Niele harmisi ja vaihda taktiikkaa. Pehmeämminkin keinoin voit päästä perille ja saada hankkeellesi jopa apua muilta.

RAPU 22.6.–22.7.

Ilmassa on nyt hermostunutta energiaa, ja jos et pidä varaasi, se tarttuu sinuunkin ja sekoittaa ajatuksiasi. Jakso ei ole paras mahdollinen tärkeiden päätösten kannalta, joten pelaa aikaa, vaikka joku yrittäisikin hoputtaa. Loppujakso on selkeämpi.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Olet vetovoimainen ja sähäkkä liikkeissäsi, ja jakso suosiikin ripeitä päätöksiä ja uusia alkuja. Seuraelämä on aivan erityisen vireää ja antoisaa ja roolisi siinä keskeinen. Olet suosiosi kukkuloilla, ja huomiostasi käydään jopa mustasukkaista kisaa.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Jännitteitä syntyy, ja joudut luovimaan niiden keskellä tuntosarvet koholla. Älä lähde mukaan turhiin valtataisteluihin tai sanasotiin, vaan säilytä viileä asenteesi ja tyylitajusi. Liikaa virittyneisyyttä kannattaa purkaa fyysisiin aktiviteetteihin.

VAAKA 23.9.–22.10.

Sinusta huokuu hyvin vahvaa karismaa, ja vangitset muiden mielenkiinnon, vaikka et edes yrittäisi. Olet tavallista suoraviivaisempi niin ajattelussasi, puheissasi kuin toimissasikin, ja jakson kuluessa saatatkin panna alulle varsinaisen muutosten vyöryn.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Elät nyt vahvasti ja joka aistillasi. Uskallat tuoda esiin uusia puolia itsestäsi ja tavoitella asioita, joiden et ole ehkä aiemmin ajatellut olevan ulottuvillasi. Sinussa on nyt vastaansanomatonta energiaa ja vallattomuutta, joka tarttuu muihinkin.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Sinulla olisi kova hinku toteuttaa itseäsi ja edistää ideoitasi, mutta polku mutkittelee. Hidasteet ja esteet testaavat motivaatiotasi ja hankkeidesi mielekkyyttä. Jos lannistut ensimmäisten edessä, kanttisi tuskin kestäisi viedä hommaa loppuun asti.

KAURIS 22.12.–20.1.

Sinusta huokuu sisäistä rauhaa, ja tasapainoinen olemuksesi auttaa muitakin ympärilläsi tasoittumaan ja tarkastelemaan asioita laajemmassa mittakaavassa. Osaat kohdistaa energiasi ja ajatuksesi taitavasti ja lähestyt tavoitteitasi vakaasti ja varmasti.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Sinussa tuntuu nyt olevan sitä jotain, mitä muut eivät pysty vastustamaan. Luvassa voikin olla melkoista kissa ja hiiri -leikkiä, sillä et aivan helpolla antaudu kenenkään vietäväksi, vaan haluat kulkea omia polkujasi. Olet luova, itsevarma ja idearikas.

KALAT 20.2.–20.3.

Jos stressitasosi nousee liian korkealle, se voi purkautua kohdallasi impulsiivisena käytöksenä, jota et tahdo itsekään ymmärtää ja jota harmittelet jälkikäteen. Pidä siis huolta siitä, ettet anna paineiden kasvaa kestämättömiksi. Koeta höllentää ajoissa.