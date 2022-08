Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 24.–30.8.

Ravulla on vaikka mitä mahdollisuuksia hauskanpitoon! Me Naisten viikon horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tällä viikolla kullekin horoskooppimerkille.

OINAS 21.3.–19.4.

Mielesi on vireä, ja tartut nyt hanakasti monenlaisiin haasteisiin. Tylsyys ja ennalta-arvattavuus sammuttavat kipinäsi, joten tarjoa itsellesi monipuolisesti virikkeitä, anna riittävästi tilaa luovuudellesi ja hakeudu inspiroivien henkilöiden seuraan.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Sinusta voi nyt tuntua, ettet saa ansaitsemaasi tunnustusta tekemästäsi työstä tai muusta yhteiseksi hyväksi antamastasi panoksesta. Älä mitätöi tunteitasi, mutta älä myöskään ryhdy marttyyriksi tai piehtaroi pettymyksessä. Kiitos tulee kyllä aikanaan.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Huomaat ehkä kasvaneesi ulos jostain suhteesta tai toteat ennen merkityksellisenä pitämäsi asian lakanneen puhuttelemasta sinua samalla tavalla. Innostuksen palo on sinulle tärkeää polttoainetta – ja jos sitä ei ole, tunnet helposti olevasi hukassa. Jokin uusi kutsuu.

RAPU 22.6.–22.7.

Jakso pursuaa mahdollisuuksia hauskanpitoon. Olet hyvin suosittu, ja ajastasi ja huomiostasi käydään nyt kovaa kilpailua. Sinun tehtäväsi on asettaa rajat ja karsia menemisiä. Tarvitset myös omaa aikaa kootaksesi ajatuksiasi ja ladataksesi akkujasi.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Osaat tuoda vahvuuksiasi esiin hyvin viehättävällä ja aseistariisuvalla tavalla ilman että muut kokevat sinun korostavan itseäsi tai hakevan huomiota. Mikäli olet suunnitellut muuttavasi arkeasi tai kohentavasi elämäntapojasi, se sujuu nyt helposti.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Roolisi korostuu, ja katseet kohdistuvat sinuun. Et pysty sulautumaan tapettiin, vaikka haluaisit, mutta toisaalta itsevarmuutesi on nyt vankoissa kantimissa, ja sinulla on niin vahvoja näkemyksiä, ettei piilotteluun tai vaatimattomuuteen ole syytäkään.

VAAKA 23.9.–22.10.

Janoat vaihtelua ja kokemusta siitä, että olet matkalla kohti jotakin uutta. Saatat tällä hetkellä olla tavallista levottomampi fyysisesti, mutta olennaisinta on, että henkistä liikkumatilaa on riittävästi ja että saat tuntea kehittyväsi ja kasvavasi ihmisenä.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Sinulle ei ole helppoa tai luontaista avautua elämästäsi, mutta nyt voit löytää itsesi sellaisesta seurasta, jossa rohkaistut jakamaan jonkin kipeän tai yksityisen asian. Saat kuulijoilta osaksesi ymmärrystä ja tukea ja huomaat taakkasi keventyvän selvästi.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Jokin idea tai projekti sytyttää sinut liekkeihin, ja se onkin sitten menoa. Innostuksesi on tarttuvaa, joten sinulle ei tuota vaikeuksia puhua muitakin suunnitelmiesi taakse. Vaikka vauhti ehkä hirvittää hitaampia, pysyt koko ajan tilanteen tasalla.

KAURIS 22.12.–20.1.

Suhtaudut hyvin kunnianhimoisesti työhön ja muihin velvollisuuksiisi etkä kieltäydy uusistakaan vastuista tai haasteista. Sinulla onkin nyt tuhannen taalan paikka näyttää, mihin rahkeesi riittävät. Nautit kurinalaisuudesta ja rajojesi testaamisesta.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Katseesi kääntyy nyt sisäänpäin. Jos koet jonkin elämäsi osa-alueen hankalaksi tai aikansa eläneeksi, nyt on hyvä pohtia, voiko asiaan jotenkin vaikuttaa vai onko sen aika mennä ja tehdä tilaa jollekin uudelle. Anna päätösten kypsyä kaikessa rauhassa.

KALAT 20.2.–20.3.

Joudut sovittelijaksi johonkin ihmissuhdedraamaan. Vaikka näkemyksiäsi arvostetaan, älä suostu ottamaan ratkaisun tekemistä vastuullesi. Jätä se asianosaisten huoleksi. Olet tavallista kunnianhimoisempi ja valmis astumaan ulos mukavuusalueeltasi.