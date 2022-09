Päivän horoskooppi sunnuntaina 25.9.

Mistä ahdistut, kauris? Me Naisten päivän horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tälle päivälle kullekin horoskooppimerkille.

VAAKA

Jokin hyvä uutinen piristää ja antaa pontta keskeneräisen asian loppuunsaattamiseen. Ystävien ja muiden läheisten kanssa vietetty aika palkitsee.

SKORPIONI

Juorumylly jauhaa, ja korviisi kantautuu yhtä sun toista. Käyttäydy itse arvokkaasti äläkä jaa pahansuopia juttuja. Eräs silmäilee sinua kiinnostuneena.

JOUSIMIES

Ihmissuhteissa riittää turbulenssia ja tapahtumia. Yhden kanssa syntyy riitaa, toisen kanssa löytyy syvempi yhteys, ja jonkun kanssa välit viilenevät.

KAURIS

Elämässäsi on tunkua. Jotta voisit hengittää vapaammin, jostain on raivattava tilaa. Mieti, mitkä asiat tuottavat ahdistusta. Voisitko luopua niistä?

VESIMIES

Olet leikkisällä ja kepeällä tuulella, joten ilosi tarttuu muihinkin. Et ehkä tiedostakaan, miten tarpeeseen piristävä vaikutuksesi jollekin nyt tulee.

KALAT

Jokin käytännön ongelma nousee esiin. Ei auta muu kuin hoitaa se viipymättä pois päiväjärjestyksestä, jotta pääset keskittymään mukavampiin asioihin.

OINAS

Olet tänään tavallistakin itsepäisempi, ja vaikka sinua kuinka varoitetaan tekemästä jotakin, teet sen silti ja lyöt pääsi seinään.

HÄRKÄ

Olet suoraselkäinen ja oikeudenmukainen ja siksi yllätyt, kun kohtaat jonkun, joka ei sitä ole. Pidä kiinni ihanteistasi ja puhtaasta omastatunnostasi.

KAKSONEN

Seuraelämä kukoistaa. Olet haluttua seuraa – ja on varsin mahdollista, että törmäät tänään henkilöön, jonka kanssa kemiat kohtaavat aivan erityisen hyvin.

RAPU

Riski väärinkäsityksille on suuri, ja sellaisista syntyneet konfliktit stressaavat sinua. Pidä kieli keskellä suuta ja vältä jyrkkiä kannanottoja.

LEIJONA

Ideasi ovat rautaa, mutta et ole paras mahdollinen organisoija, joten toteutuspuoli ontuu. Pyydä apua joltakulta, joka hallitsee järjestelyn paremmin.

NEITSYT

Jos olosi on tukala, on aika selvittää, mistä se johtuu. Jos syynä on henkilö, josta et pidä, ota etäisyyttä.