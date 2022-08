Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 10–16.8.

Jakson paras anti löytyy ystävyydestä ja rakkaudesta, oinas. Me Naisten viikon horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tällä viikolla kullekin horoskooppimerkille.

OINAS 21.3.–19.4.

Jakson paras anti löytyy ystävyydestä ja rakkaudesta. Ymmärrät aiempaa selkeämmin niiden arvon ja haluat nyt myös osoittaa sanoin ja teoin, miten merkityksellisiä läheisesi sinulle ovat. Puolustat myös aktiivisesti ja rohkeasti aatteitasi ja arvojasi.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Saatat huomata, että jonkin aiemmin tärkeänä pitämäsi asian tai haaveen loisto on himmentynyt. Kun pystyt myöntämään itsellesi, ettei se enää vastaa toiveitasi tai tarpeitasi, siitä luopuminen on helppoa. Tilalle tulee jotain, joka yllättää itsesikin.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Koet ehkä olevasi suuntaa vailla tai jotenkin hukassa. Se ei pidä paikkaansa. Elämäsi on järjestymässä joiltakin osin uuteen uskoon. Prosessi ottaa aikansa, mutta vie sinua oikeaan suuntaan. Käytä rohkeasti intuitiotasi, niin saat viitteitä tulevasta.

RAPU 22.6.–22.7.

Saatat tuntea ulkopuolisuuden tunnetta, mutta kyse on näkökulmasta. Sivummalta sinun on huomattavasti helpompi muodostaa kokonaiskuva siitä, mitä ympärilläsi tapahtuu ja pysyä riippumattomana. Saat tilaa ajatella ja hioa strategiaasi.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Uskallat nyt ilmentää entistä rohkeammin ja aidommin sisintäsi etkä pelkää tehdä muutoksia asioihin, joihin et ole tyytyväinen. Jossain ihmissuhteessasi voi nyt olla edessä totuuden hetki, joka saattaa johtaa joko suhteen syvenemiseen tai viilenemiseen.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Jos huomaat tuntevasi olosi tukalaksi tilanteissa, jotka aiemmin sujuivat rutiinilla, kyse voi olla siitä, että et enää mahdu entisiin raameihin vaan kaipaat enemmän tilaa ja vapautta.

Jonkin elämässäsi on ehkä aika mennä tai ainakin muuttua.

VAAKA 23.9.–22.10.

Jossain ihmissuhteessasi voi nyt olla hapuilua, etkä tiedä, mihin suuntaan se on menossa. Anna suhteen hakea uomaansa asettamatta sille tai vastapuolelle liikaa ehtoja. Mikään ei nyt suju pakottamalla, joten parasta yrittää suhtautua asioihin rennosti.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Sinua on nyt vaikea miellyttää, sillä suhtaudut kaikkeen epäillen ja kyseenalaistaen. Toisaalta et päästä itseäsikään helpommalla, ja suhtaudut samoin myös omiin valintoihisi sekä aiempiin päätöksiisi. Hankalan jakson palkkana on tärkeä oivallus.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Sinusta huokuu nyt salaperäistä karismaa, joka vetoaa erityisesti heihin, jotka näkevät pintaa syvemmälle ja tunnistavat sinussa hengenheimolaisen. Saatat houkutella lähellesi oikean aarteen, josta voi tulla sydänystävä tai yhteistyökumppani.

KAURIS 22.12.–20.1.

Sinulla on nyt lyömätön kyky erottaa jyvät akanoista. Osaat valita oikein, mitä tulee niin elämääsi vaikuttaviin asioihin kuin ihmisiin. Muutkin luottavat neuvoihisi. Olet suosittu, ja seuraelämäsi on vilkasta sekä palkitsevaa. Romantiikkaakin riittää.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Jokin kärsimäsi vääryys tai vanha kauna painaa mieltäsi. Siitä on päästettävä irti, mikäli mielit saada koko potentiaalisi hedelmällisempään käyttöön ja jatkaa täydellä höyryllä kohti uusia tavoitteita. Valitse taiten, mihin käytät energiasi.

KALAT 20.2.-20.3.

Saatat nyt kaivata pientä pukkausta tai ylimääräistä rohkaisua, sillä itseluottamuksesi on syystä tai toisesta hieman hakusessa. Sen sijaan, että pelkäisit mahdollista epäonnistumista, muistele voittojasi ja hetkiä, jolloin onnistuit voittamaan pelkosi.