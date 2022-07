Päivän horoskooppi lauantaina 23.7.

Onnetar suosii sinua tänään, härkä. Me Naisten päivän horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tälle päivälle kullekin horoskooppimerkille.

LEIJONA

Jos sydämesi on sykkinyt salaa jollekulle, viikonloppuna olisi tilaisuus tuoda tunteesi ihastuksesi tietoon. Rohkeus palkitaan. Yrittänyttä ei laiteta.

NEITSYT

Päivä pursuaa monenmoisia houkutuksia ja tilaisuuksia hauskanpitoon. Laita kerrankin huvit ikävien velvollisuuksien edelle ja nauti täysillä elämästä.

VAAKA

Jokin asia tai henkilö on pyörinyt usein mielessäsi. Siihen on hyvä syy, joka on nyt aika selvittää. Ala rohkeasti tutkia, mistä moinen mahtaa johtua.

SKORPIONI

Luvassa on räiskyviä tunteita laidasta laitaan. Pura enimmät paineet kuntosalille tai lenkkipolulle välttääksesi isoja yhteentörmäyksiä muiden kanssa.

JOUSIMIES

Olet hilpeällä tuulella ja pidät hauskaa muidenkin kustannuksella. Älä ylläty, jos et saa vastakaikua. Valitettavasti kaikilla ei ole yhtä hyvä päivä.

KAURIS

Elät jännittävää aikaa. Mitä haluat elämältäsi? Miten voit saavuttaa sen? Mitä voit tehdä tavoitteesi eteen tänään? Hae vastauksia näihin kysymyksiin.

VESIMIES

Keskity siihen, mitä teet. Mikäli hermoilet, se kostautuu helposti virheinä ja vahinkoina, jotka vain lisäävät hermostuneisuuttasi ja ärtyneisyyttäsi.

KALAT

Ihmissuhteesi kukoistavat, ja mielialasi on hyvä. Jokin oivallus kruunaa jo ennestään mahtavan viikonlopun. Tutki sitä lähemmin. Se pitää sisällään paljon.

OINAS

Olet ajellut tunteiden vuoristorataa, ja se alkaa jo käydä läheistesikin hermoille. Ikävä kyllä kyyti jatkuu vielä tovin. Pyri pitämään pääsi kylmänä.

HÄRKÄ

Olet oikea onnetarten lempilapsi. Sinulla on nyt myötätuulta niin erilaisissa hankkeissa kuin rakkaudessakin. Jätä tilaa myös hauskoille yllätyksille.

KAKSONEN

On aika opetella sanomaan ei. Saat elämäsi takaisin hallintaasi ja itsellesi aikaa, jota et uskonut olevan olemassakaan. Helppoa se ei kuitenkaan ole.

RAPU

Olet fantastisella tuulella ja haluat tartuttaa riemusi ympäristöösikin. Joku lähelläsi kaipaakin kipeästi piristystä, ja sinulla on nyt, mistä jakaa.