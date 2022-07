Päivän horoskooppi perjantaina 8.7.

Kiinnitä huomio kulkemaasi suuntaan, vesimies. Me Naisten päivän horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tälle päivälle kullekin horoskooppimerkille.

RAPU

Luovuutesi roihuaa. Nyt et tyydy pysymään tutuissa rutiineissa. On tärkeää, että pääset toteuttamaan itseäsi, mutta mieti, mikä on sopiva tapa ja paikka.

LEIJONA

Mitä nopeammin suostut päästämään irti aiemmista suunnitelmista ja sopeudut muutoksiin, sitä mielekkäämpi päivästäsi tulee. Anna siis virran kuljettaa.

NEITSYT

Tuo mielessäsi muhivat suunnitelmat julki. Saat neuvoja, miten lähteä viemään niitä eteenpäin. Muutenkin yhteistyö on nyt aivan erityisen hedelmällistä.

VAAKA

Keskity enemmän konkreettiseen tekemiseen kuin puhumiseen, jos haluat saada jotain valmiiksi asti. Koeta pitää kaikki turhat häiriötekijät minimissä.

SKORPIONI

Saat ideasi läpi, eivätkä muut kyseenalaista hurjimpiakaan suunnitelmiasi. Johtuuko se siitä, että ne ovat niin hyviä – vai pelkäävätkö he reaktiotasi?

JOUSIMIES

Valitse sanasi oikein, niin pääset tavoitteeseesi helposti. Jos esität asiasi turhan vaativaan sävyyn, tie nousee pystyyn, etkä pääse puusta pitkään.

KAURIS

Olet mainiossa vedossa ja tiedät vaistomaisesti, miten toimia kiperässäkin paikassa. Nautit ongelmien ratkomisesta ja saat taidoistasi paljon kiitosta.

VESIMIES

Tiedostat, että jokin asia on menossa väärään suuntaan, mutta suutut, jos joku muu mainitsee siitä. Tee kiukuttelun sijaan asialle jotain konkreettista.

KALAT

Suhtaudu varauksella faktoina esitettyihin asioihin. Niiden taustalla voi olla yritys muokata ajatuksiasi ja saada sinut toimimaan halutulla tavalla.

OINAS

Pohdi, mitkä asiat tuottavat sinulle toistuvia pettymyksiä ja aiheuttavat tyytymättömyyttä. Mieti sitten, miten voisit korvata ne myönteisemmillä asioilla.

HÄRKÄ

Jokin oivallus saa sinut muuttamaan aiempia suunnitelmiasi. Myös intuitiosi toimii hyvänä suunnannäyttäjänä, joten kuuntele, mitä se sinulle viestii.

KAKSONEN

Ota ongelmat heti käsittelyyn, niin ne eivät pääse kasvamaan isommiksi. Suhtaudu niihin rakentavasti: ne kertovat sinulle, missä kannattaa toimia toisin.