Kenen hormonit hyrräävät kuumina kesäöinä? Me Naisten suuri rakkaushoroskooppi kertoo, millainen kunkin merkin kesä on

Onko eroottinen vireesi kesällä huipussaan vai jäävätkö romanttiset hörhöilyt tyystin muille merkeille? Annetaan taivaankappaleiden kertoa!

Onko tämä rakkauden kesä? Me Naisten suuri rakkaushoroskooppi kertoo!

Oinas 21.3.–21.4.

Oinaan alkukesä on monella tapaa tulikuuma, ja rakkauselämässä roihuaa suuri liekki. Eroottisesti latautunut Mars liikkuu merkissä aina 5.7. saakka, ja juhannusjuhlilla oinaan vetovoima on huipussaan.

Kesä-heinäkuun taitteeseen osuvat mustasukkaisuusdraamat juontavat juurensa keskikesän juhlan tapahtumiin.

Maaliskuussa syntyneen sinkku-oinaan kesä on täynnä yllätyksiä. Rakkausrintamalle voi tänä vuonna saapua jalat alta vievä vaihtoehto.

Loppukesän romantiikka on merkin osalta parhaimmillaan 11.8. jälkeen.

” Huhtihärän hormonit hyrräävät kuumina kesäöinä.

Härkä 21.4.–22.5.

Alkukesä on ollut härälle loman, levon ja lämpimien ihmissuhteiden tiimellyskenttä, mutta romanttinen Venus poistuu merkistä juuri ennen juhannusta 23.6. Keskikesän juhlaan on siis odotettavissa hieman harmaampi jakso, romanttiset hörhöilyt jäävät muille merkeille.

Härän eroottinen lataus nousee 5.7. jälkeen, kun Mars saapuu merkkiin.

Heinäkuu on huhtihärälle aktiivista aikaa, hormonit hyrräävät kuumina kesäöinä.

Toukohärän loppukesä on ammatillisesti kunnianhimoinen, parisuhde jää helposti toiseksi.

” Sinkkukaksosella on tänä kesänä vientiä!

Kaksonen 22.5.–22.6.

Kesän ehdottomasti upeimmat planeettakuviot osuvat merkkiisi, sillä romanttinen Venus sukeltaa avuksesi juuri juhannuksen alla

23.6. Luvassa on leppoisan mukava ja romantiikantäyteinen keskikesän juhla – sinkkukaksosella on tänä kesänä vientiä!

Kesäkuinen kaksonen saa nauttia onnentäyteisistä hetkistä aina 18.7. saakka.

Kesän aikana rakastuneelle kaksoselle on luvassa kiihkeän intohimoinen loppukesän ja alkusyksyn aika. Mars toimii merkin intohimon sytykkeenä 20.8. lähtien ja viipyy merkissä poikkeuksellisesti aina vuoden 2023 puolelle.

Rapu 22.6.–22.7.

Alkukesä on tuonut epämukavia ärsykkeitä ja kiukunpuuskia. Juhannusjuhlilla ja kesä-heinäkuun taitteessa ympärilläsi on ihmisiä, jotka nostavat pintaan näitä tunteita.

Kesän sujuvampi jakso käynnistyy merkkisi osalta 5.7. jälkeen, kesämatkojen paras buumi kestää kaksi viikkoa.

Romantiikan kannalta kesän hehkein aika osuu 18.7.–11.8. välille. Loppukesän kihlajaiset, häät tai vuosipäivät vietetään lämpimissä tunnelmissa, ja kosiomatkalle eksyvä rapu on yltiöpäisen tunteellinen.

Eroottinen vire on korkeimmillaan heinä-elokuun taitteessa.

Leijona 22.7.–23.8.

Leijona on hankkinut tiukat vatsa-lihakset tai hyvän juoksukunnon loppukevään ja alkukesän aikana, ja itsevarmuus parisuhdemarkkinoilla on huipussaan. Kesäromanssit syntyvät juhannustanssien ympärillä; heinäkuisen leijonan on kuitenkin syytä varoa päällekäyvää lähestymistapaa keskikesän helteillä.

Parisuhteen tiukimmat väännöt osuvat heinä-elokuun taitteeseen. Romanttinen kesä on parhaimmillaan 11.8. jälkeen, intohimon tuulet puhaltavat loppukesästä.

Seitsenvuotiskriisi vaatii 11.8. syntyneiltä parisuhteen tilan tarkistamista.

Neitsyt 23.8.–23.9.

Toivottavasti ajoitit kesälomasi pikemmin loppukesään, sillä alku-kesä on syystä tai toisesta kiireinen. Romantiikan saralla juhannuksen tienoo ja heinäkuun alku näyttävät harmaan arkisilta.

Romantiikannälkäinen neitsyt herää henkiin 5.7. jälkeen. Kumppanin kanssa yhteinen puuhastelu mökillä, lenkkipolulla tai puutarhassa virittelee tunnelmaa korkeammalle.

” Kiihkeä kesäromanssi vie sinkkuneitsyeltä jalat alta.

Sinkkuneitsyen kesä on kuumimmillaan heinä-elokuun vaihteessa, ja kiihkeän kesäromanssin syttyminen vie jalat alta.

Elokuun työkiireet ovat tehokkaita romantiikan tappajia.

Vaaka 23.9.–23.10.

Vaaka on ottanut alkukesään monta työlästä projektia, jotka eivät ole antaneet tilaa parisuhteen yhteiselle ajalle. Merkin lopulla syntyneillä ylinopeussakko tai mustasukkaisuusdraama toimii kesä-heinäkuun taitteessa riidan aiheena.

Lähes koko merkki aloittaa kuitenkin mukavan sosiaalisen kesäjakson 23.6. jälkeen. Romantiikan saralla puhaltaa lämmin kesätuuli aina 18.7. saakka.

Lokakuiselle vaa’alle on luvassa kunnianhimoinen ammatillinen jakso loppukesän ja tulevan syksyn aikana. Parisuhde jää helposti työn jalkoihin.

Skorpioni 23.10.–22.11.

Moni skorpioni elää kesällä uuden elämän kynnyksellä: suuret elämänmuutokset ovat kohdanneet merkkiä tavalla tai toisella.

Merkkiä kormuuttanut seitsenvuotiskriisi näkyy 12.11. jälkeen syntyneillä rakkauselämän kyseenalaistamisena. Juhannuksen kohdalla skorpionin romanttiset odotukset eivät vielä ole korkealla, mutta kohoavat 18.7. jälkeen loman tai mukavan vapaa-ajan tiimellyksessä.

Marraskuisen skorpionin ihmissuhteissa puhaltaa leppoisa kesätuuli aina 11.8. saakka. Loppukesällä raha-asiat aiheuttavat kädenvääntöä.

” Parisuhdetta ei kannata unohtaa kiireen keskellä.

Jousimies 22.11.–23.12.

Marraskuiselle jousimiehelle on luvassa ehdottomasti kesän upeimmat lomakuviot. Rennon tunnelman keskellä on helppo hoitaa myös parisuhdetta.

Jousimies saa nauttia terveyttä ja hyvinvointia lisäävistä kesäkuvioista. Mielitietty voi siksi löytyä melontakurssilta tai tenniskentän laitamilta. Vauhdin hurma on parhaimmillaan 5.7. saakka, tämän jälkeen on mukava antaa kesän viedä omalla painollaan.

Romantiikan saralla loppukesä 11.8. jälkeen hellii uusia ja vanhoja kumppanuuksia. Toivottavasti voit jättää loppukesään muutaman ylimääräisen lomapäivän.

Kauris 23.12.–20.1.

Koska kevät löi kauriille kapuloita rattaisiin, alkukesästä on ollut pakko paikkailla tilannetta. Tammikuinen kauris joutuu vielä juhannuksen ja kesä-heinäkuun vaihteessa puskemaan pieneen vastamäkeen työn tai kesäprojektin myötä.

Kesämeno helpottuu onneksi 5.7. jälkeen, ja parisuhteeseen ja kumppanuuteen on mahdollista panostaa ihan eri tavalla. Energiakäyrän noustessa kauris löytää itsensä kesän kulttuuririennoista, kuntosalilta tai uimastadionilta.

Loppukesällä syntyvä romanssi saa tuekseen antoisat ja syvälliset keskustelut.

Vesimies 20.1.–20.2.

Vesimiehen kesän sosiaalisin jakso käynnistyy mukavasti juuri ennen juhannusta 23.6. Juhannustanssit tai kesän liikuntatapahtumat vetävät puoleensa.

Kesän parhaat hetket rakkaus-rintamalla osuvat heinäkuun ensimmäiselle puoliskolle. 5.–10.2. syntyneet tekevät kesän aikana irtiottoja arjen harmaudesta; vapauden ja oman tilan kaipuu ohjaa kesän valintoja.

9.–15.2. syntyneiden harteilla on paljon velvollisuuksia, mutta parisuhdetta ei kannata unohtaa kiireen keskellä. Menestys työelämässä 20.8. jälkeen tuo parisuhteeseen kaivattua tasaisuutta.

Kalat 20.2.–21.3.

Merkillesi osunut huippukiireinen loppukevät vaatii ottamaan kesällä rennommin. Kun tuleva syksy on kaloille vielä erityisen vaativa, kannattaa kesän kuluessa todella chillata huolella.

Juhannuksen tienoo ja kesä-heinäkuun taite eivät vielä herätä sinkkukalan romantiikannälkää. Kesän parhaat juhlat ja romantiikantäyteiset auringonlaskut ovat parhaimmillaan vasta 18.7. jälkeen.

Aktiivinen sosiaalinen jakso kestää merkin osalta elokuun toiselle viikolle saakka. Heinä-elokuun taitteessa syttyvän kesäromanssin kestävyys mitataan loppusyksystä.