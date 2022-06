Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 29.6.–5.7.

Viikkoosi kuuluu niin onnenkantamoisia kuin romantiikkaakin, oinas! Me Naisten viikon horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tällä viikolla kullekin horoskooppimerkille.

OINAS 21.3.–19.4.

Karismasi on suurta, ja luvassa on onnenkantamoisia ja romantiikkaa. Seuraelämä on antoisaa. Uusi kiinnostava tuttavuus voi astua elämääsi. Treffikutsuihin kannattaa vastata myöntävästi tai lähestyä itse henkilöä, johon haluat tutustua paremmin.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Olet energinen ja päättäväinen ja saat helposti edistettyä tavoitteitasi. Jokin jäissä ollut suunnitelma tai haave kannattaa kaivaa esiin ja katsoa, vieläkö se sykähdyttäisi. Osaat tuoda itseäsi ja ajatuksiasi esiin vakuuttavasti, mikä vetoaa muihin.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Charmisi tenhoaa, ja saat osaksesi kosolti huomiota ja ihailua. Jakso suosii isoja ja pieniä juhlia, ja loistat sekä niiden vieraana että järjestäjänä. Janoat elämääsi kauneutta ja kohottavia elämyksiä ja innostut ehkä kokeilemaan aivan uutta tyyliä.

RAPU 22.6.–22.7.

Tasapainoilet uhkarohkeuden ja itsekurin välillä. Oikein käytettyinä molemmat vievät sinua kohti tavoitettasi, joten pysy hereillä ja toimi tilanteen mukaan parhaaksi katsomallasi tavalla. Älä hajota energiaasi liian laajalle, niin säilytät fokuksesi.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Saat nyt pieniä vihjeitä tai ideoiden pilkahduksia tulevasta projektista tai elämänmuutoksesta, mutta kuva on vielä epäselvä, ja tositoimet saavat odottaa. Nauti kiireettömyydestä ja siitä, että voit leikitellä ideoilla vailla turhia suorituspaineita.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Luvassa on eloisa jakso, jonka sisältöön pääset itse vahvasti vaikuttamaan. Sinun on nyt helppoa saada toiveesi läpi, ja muut jättävät mielellään päätöksenteon ja suunnittelun taitaviin ja tehokkaisiin hyppysiisi. Hoidat vetovastuun tyylikkäästi.

VAAKA 23.9.–22.10.

Jos olet käynyt kovilla kierroksilla, nyt saat vaihteeksi hieman hengähtää. Huolet ja kiire hellittävät, ja osaat ottaa rennosti. Vapautuminen saa sinut säteilemään, ja vetovoimasi on nyt huomattavan suurta. Romantiikka ja ilonpito värittävät jaksoa.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Onnistut olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan tai muuten vainuamaan tilanteet, joissa kannattaa avata suu tai erottua joukosta. Vedät puoleesi juuri oikeanlaisia henkilöitä, jotka tukevat hankkeitasi tai herättävät romanttisen kiinnostuksesi.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Olet hieman levoton, mikä voi heijastua ihmissuhteisiisi. Kaipaat vapautta toteuttaa itseäsi ja päähänpistojasi spontaanisti, mutta muut eivät välttämättä katso hyvällä, jos menet muuttamaan jo sovittuja suunnitelmia ja aikatauluja. Hae kompromisseja.

KAURIS 22.12.–20.1.

Sinulla on ideoita ja tarmoa viedä niitä eteenpäin, mutta jos ideasi tuntuvat herättävän kovasti vastustusta tai kysymyksiä läheisissä, on viisasta hidastaa hieman vauhtia. Kaikki yhdessä tekeminen on antoisaa, joten yritä innostaa ystäväsi mukaan.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Sinun on nyt vaikea tehdä päätöksiä tai panna asioita tärkeysjärjestykseen. Haluaisit kernaasti saada kaiken, mitä on tarjolla, mutta siihen aikasi ja muut resurssisi eivät anna myöten. Tiedosta, että laatu päihittää määrän ja tee karsintaa sen mukaan.

KALAT 20.2.–20.3.

Olet tasapainoinen, ja itseluottamuksesi on hyvä, mikä heijastuu koko olemukseesi. Ihmissuhteissasi vallitsee hyväksyntä ja yhteisymmärrys ja seurasi on haluttua. Et ota asioita etkä itseäsi turhan vakavasti ja uskallat kokeilla uusia juttuja.