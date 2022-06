Päivän horoskooppi lauantaina 25.6.

Tänään on aika ottaa rennosti ja ladata akkuja, kaksonen. Me Naisten viikon horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tällä viikolla kullekin horoskooppimerkille.

RAPU

Sinulle väläytellään houkuttelevaa mahdollisuutta, mutta tutustu myös tarjouksen yksityiskohtiin ja siihen, mitä se sinulta loppujen lopuksi vaatisi.

LEIJONA

Jokin suunnitelmasi on vastatuulessa. Sinulla on nyt tilaisuus selvittää, kuinka tärkeä asia sinulle on. Jos se on sitä aidosti, taistele sen puolesta.

NEITSYT

Olet paahtanut koko alkuvuoden pipo kireällä. Nyt on vihdoin aika löysätä. Eräs henkilö ihailee sinua ja tuo sen viimein myös julki.

VAAKA

Podet reissukuumetta. Voit lievittää oireita tutkimalla matkaoppaita, mutta ennen pitkää tulee hetki, jolloin pitää pakata laukku ja vaihtaa maisemaa.

SKORPIONI

Olet lemmekkäällä tuulella, mutta et ehkä saa vastakaikua tunteidesi ilmaisulle. Älä mökötä vaan suuntaa energiasi johonkin muuhun, josta saat virtaa.

JOUSIMIES

Vaali ystävyyttä, kauneutta ja harmoniaa, sillä sitä sinä ja rakkaimpasi nyt kaipaatte elämäänne sulostuttamaan. Varaa kiireetöntä aikaa läheisillesi.

KAURIS

Olet alkanut kyseenalaistaa joitakin asioita, eikä paluuta entiseen enää ole. Muutoksia on siis luvassa, mutta palavaa kiirettä niiden suhteen ei ole.

VESIMIES

Joku järjestää sinulle yllätyksen, mutta et ole varma, miten siihen tulisi suhtautua. Selvitä yllätyksen järjestäjän motiivit, niin asia alkaa valjeta.

KALAT

Toivoisit voivasi käyttää enemmän aikaa itsellesi tärkeisiin asioihin, mutta muut tuntuvat päättävän ajankäytöstäsi. Ei ihmekään, että alat kapinoida.

OINAS

Olet tehokas ja aikaansaava, mutta aika ajoin olisi hyvä pysähtyä sen verran, että ehdit tarkistaa kurssisi. Nopeus ei hyödytä, mikäli suunta on väärä.

HÄRKÄ

Joku tekee nyt kaikkensa saadakseen sinut puolelleen, mutta hänen motiivinsa askarruttavat sinua. Älä sitoudu mihinkään, mihin et itse luota tai usko.

KAKSONEN

Et ole aivan parhaassa vedossasi, ja energiatasosi on tavallista alhaisempi. Ole itsellesi armollinen ja ota tänään rennosti. Lepää ja lataa akkujasi.