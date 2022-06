Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 22.–28.6.

Edessä on eloisa ja antoisa viikko, vesimies! Me Naisten viikon horoskooppi kertoo, mitä tähdet lupaavat tällä viikolla kullekin horoskooppimerkille.

OINAS 21.3.–19.4.

Menojalkasi vipattaa yleensä kiivaasti, ja sinulle tuottaa vaikeuksia olla aloillasi, mutta keskikesän juhla saattaa tehdä olosi epätavallisen seesteiseksi. Maltat pysähtyä asioiden äärelle ja vietät mielelläsi kiireetöntä aikaa itsellesi tärkeiden ihmisten kanssa.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Rahaan ja omaisuuteen liittyvät asiat askarruttavat mieltäsi. Et halua ottaa turhia riskejä vaan etsit pikemminkin turvallisuutta ja vakautta. Erilaiset kumppanuudet ja yhteistyö vahvistuvat ja antavat paljon. Romanttinen yllätys sulostuttaa jaksoa.

KAKSOSET 21.5.–21.6.

Ihmissuhteesi ovat nyt suurennuslasin alla. Jos niissä esiintyy kitkaa tai koet tyytymättömyyttä, vastapuolen syyttelyn sijaan kannattaa ensin katsoa peiliin. Vastavuoroisuus on kaiken A ja O. Toisen huomioiminen ja kehuminen toimivat kuin taikakalu.

RAPU 22.6.–22.7.

Nyt kannattaa unelmoida tai herättää henkiin jokin kiireen jalkoihin hautautunut haave. Sinulla on kyky sekä visualisoida tarkasti haluamasi että tuupata prosessi konkreettisesti liikkeelle. Kaikki se, mihin panostat sydämestäsi, saa loistavan alun.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Osaat nyt hellittää tahtiasi ja suhtautua asioihin rennommin. Ihmissuhteesi voivat hyvin, ja jokin uusi mielenkiintoinen tuttavuus voi rikastuttaa elämääsi. Joutilaisuus auttaa sinua kirkastamaan ajatuksiasi ja voi myllertää asioiden arvojärjestystä.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Ystävyys ja asioiden jakaminen ovat nyt tärkeitä ja antavat kaipaamaasi kaikupohjaa mieltäsi askarruttaville asioille tai haaveillesi. Roolisi jossain yhteisössä tai projektissa korostuu, ja saatat tuntea epävarmuutta. Se on turhaa, pärjäät hienosti.

VAAKA 23.9.–22.10.

Tunnet nyt kenties olevasi jonkinlaisella vedenjakajalla. Et ole yhtä mukautuvainen ja sovitteleva kuin yleensä vaan saatat puolustaa rajojasi tarpeen tullen kärkkäästikin. Uskallat myöntää itsellesi, jos jokin asia on pielessä ja tehdä muutoksia.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Olet avoin uusille asioille ja saatat innostua kokeilemaan jotain sellaista, joka on mukavuusalueesi ulkopuolella. Ilmaiset myös itseäsi tavallista avoimemmin. Oikeassa seurassa voit jopa rohkaistua paljastamaan jotain pitkään visusti salaamaasi.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Keskikesän lemmekkäät tuulet puhaltavat. Vakiintuneiden pienet kiistat unohtuvat, ja rakkaus roihuaa. Sinkut taas huokuvat vastustamatonta vetovoimaa ja joutuvat hätistelemään innokkaimpia ihailijoita loitommalle, mikäli haluavat pitää kiinni vapaudestaan.

KAURIS 22.12.–20.1.

Sinun on nyt hyvinkin mahdollista löytää hengenheimolainen, jonka kanssa ajattelusi ja luovuutesi kohoaa aivan uudelle tasolle. Kaikenlainen yhteistyö on nyt palkitsevaa, mutta oikean kumppanin kanssa vain taivas on rajana. Unohda vaatimattomuus.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Edessä on hyvin eloisa ja antoisa jakso. Kipinät sinkoilevat, ja ilmassa on kesäistä flirttiä, missä ikinä liikutkin. Nyt on toiminnan eikä jahkailun aika. Sinun on nyt helppoa lähestyä muita ja tehdä toivomasi vaikutus ihastuksesi kohteeseen.

KALAT 20.2.–20.3.

Luovuutesi valtaa ansaitusti elintilaa. Anna sen värittää vapaasti elämäsi eri osa-alueita, niin huomaat, miten paljon hauskemmaksi ja mielekkäämmäksi tavanomaisetkin asiat muuttuvat. Pilke silmäkulmassasi tekee sinusta vastustamattoman. Varaudu huomioon.