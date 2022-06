Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 8.6.–14.6.2022

OINAS 21.3.–19.4.

Sinussa on nyt ylimääräinen annos sähäkkyyttä, joka antaa sinulle intoa ja uskallusta kokeilla rajojasi, polkaista käyntiin uusia hankkeita ja tehdä radikaalejakin päätöksiä. Henkilökohtainen vetovoimasi on huipussaan, ja ihailijoita riittää joka sormelle.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Hankkeet, jotka ovat polkeneet paikallaan, lähtevät nyt vauhdilla liikkeelle. Sinun on tavallista helpompi ilmaista ajatuksiasi ja toiveitasi, ja mikäli jossain ihmissuhteessa on ollut jännitteitä tai riitaa, nyt on mahdollista löytää yhteinen sävel.

KAKSOSET 21.5.–21.6.

Askelissasi ja ajatuksissasi on uudenlaista kepeyttä ja lentoa. Mielialasi on korkealla, ja ilosi ja innostuksesi tarttuvat muihinkin. Varo, mitä toivot, sillä tunnut saavan tukea hurjimmillekin haaveillesi. Ystävyys ja romantiikka siivittävät menoasi.

RAPU 22.6.–22.7.

Jos menosi on tuntunut puurtamiselta, nyt on luvassa vauhtia, kepeyttä ja helppoutta, mikä tekee työstä paljon hauskempaa ja dynaamisempaa. Mielesi on nyt tavallista avoimempi uusille ideoille, ja osaat suhtautua muuttuviin tilanteisiin joustavasti.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Osaat nyt tuoda itseäsi ja ajatuksiasi esiin myönteisesti, kiinnostavasti ja vakuuttavasti. Mitä ikinä haluatkin elämässäsi edistää, nyt on oikea hetki tehdä ensimmäinen siirto –oli kyseessä vaikkapa uralla eteneminen tai romanttinen valloitus.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Tarkkaile tunteitasi ja sitä, miten hankkeesi edistyvät. Jos olosi on luottavainen eivätkä pienet vastoinkäymiset sitä hetkauta, suuntasi lienee oikea. Jos taas koet olevasi jatkuvasti äärirajoilla, on aika pohtia uudelleen tavoitteesi mielekkyyttä.

VAAKA 23.9.22.10.

Kurkotat tavallista korkeammalle tai pidemmälle. Uskallat haaveilla kunnolla ja myös ottaa konkreettisia askeleita unelmiasi kohti. Jaksossa on kohtalonomaisuutta, joka saattaa ilmetä äkkioivalluksina tai kohtaamisena, joka pyyhkäisee jalat altasi.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Yhteistyö ja kumppanuus ovat jakson voimasanat. Jos olet niin onnekas että sinulla on jo yhteinen hanke jonkun kanssa, varaudu menestykseen tai ainakin jättiharppaukseen sen suhteen. Jos sellaista ei ole, mieti, kenen kanssa voisit lyöttäytyä kimppaan.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Mikäli hankkeesi tai toimintasi tuntuvat herättävän muissa vastustusta, älä puske väkisin vaan ota askel taaksepäin ja pohdi, mistä moinen voisi johtua. Pehmeät keinot tepsivät paremmin kuin vaatiminen. Toisten huomioiminen ja kuunteleminen kannattaa.

KAURIS 22.12.–20.1.

Meno on hieman epätasaista, mikä johtuu lähinnä omien mielialojesi vaihtelusta. Kun olet tarmokas ja itsevarma, asiat hoituvat helposti ja nopeasti, mutta välillä alat epäillä kykyjäsi tai suuntaasi, ja silloin homma tyssää, tosin vain hetkellisesti.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Jakso suosii ihmissuhteita ylipäätään, mutta erityisen onnekas olet romanttisen rakkauden suhteen. Vakiintuneet löytävät kenties kumppanistaan uusia puolia tai suhde muuttuu entistä vakavammaksi. Sinkut taas voivat nyt kohdata jonkun aivan erityisen.

KALAT 20.2.–20.3.

Sosiaaliset taitosi ovat nyt huippuluokkaa, ja voit hyödyntää niitä sekä työssäsi että vapaa-ajallasi. Seuraelämä antaa kaipaamaasi piristystä, mutta saattaa tuoda elämääsi myös aivan uuden kiinnostavan henkilön, joka voi astua kuvioihin jäädäkseen.