Päivän horoskooppi 29.5.

Joustavuudella saat käännettyä tilanteen parhain päin, jousimies.

KAKSONEN

Olet onnettaren lemmikki, ja kaikki, mihin päätät ryhtyä, tuntuu onnistuvan. Jokin yllättävä kohtaaminen antaa vielä lisämausteensa hienolle sunnuntaille.

RAPU

Olet energinen ja saatatkin nyt innostua testaamaan rajojasi. Pieni varovaisuuden sana on paikallaan – varsinkin, jos kuntosi ei ole aivan huippuluokkaa.

LEIJONA

Sinulla on monta rautaa tulessa ja nautit saadessasi antaa niille täyden panoksesi ja ylikin. Illan tullen takkisi on tyhjä mutta olosi onnellinen.

NEITSYT

Jokin suunnitelma on muhinut mielessäsi pitkään ja nyt se alkaa ottaa konkreettisia muotoja. Raha polttelee taskussasi, ja olet altis heräteostoksille.

VAAKA

Olet jonkun kiinnostuksen kohteena, ja hän pyrkii kaikin keinoin lähellesi. Jos olet kiinnostunut, näytä vihreää valoa. Jos et, ilmaise se selkeästi.

SKORPIONI

Päivästäsi tulee rennompi ja hauskempi, jos suhtaudut itseesi ja suunnitelmiisi huumorilla ja suurpiirteisesti. Anna toisten päättää ja virran viedä.

JOUSIMIES

Jokin sanaharkka tai muu selkkaus uhkaa varjostaa päivääsi, mutta joustavuudella ja sovittelevalla asenteella saat käännettyä tilanteen parhain päin.

KAURIS

Jollakulla läheiselläsi on huolia. Et voi tehdä muuta kuin myötäelää, mutta jo pelkällä läsnäolollasi on huomattavasti enemmän merkitystä kuin uskotkaan.

VESIMIES

Pursuat luovuutta ja ideoita, joita on päästävä purkamaan ja toteuttamaan. Pane nyt henkiset tarpeesi etusijalle, niin huolehdit myös hyvinvoinnistasi.

KALAT

Päivä rientoineen osoittaa taas kerran, että sinä jos kuka osaat nauttia elämästä. Tartutat ilosi toisiinkin. Ei ihme, että ihmissuhteesi kukoistavat.

OINAS

Jokin kokemasi pettymys kaihertaa ja vetää mieltäsi matalaksi. Älä jää yksin murehtimaan vaan hakeudu luottoystäviesi seuraan. Aika auttaa tähänkin.

HÄRKÄ

Jokin elämys tai kohtaaminen sysää liikkeelle tunteiden vyöryn, jonka sulatteluun on hyvä varata kunnolla aikaa. Olet oivaltamaisillasi jotain tärkeää.