Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 25.–31.5.

Salaperäisyytesi tenhoaa, kaksonen!

OINAS 21.3.–19.4.

Kunnianhimosi nostaa päätään, ja haluat ehkä kohottaa riman entistäkin korkeammalle. Tee se kaikin mokomin, sillä pyrkimyksiäsi siivittää voimakas energialataus, joka pitää huolen siitä, että virtaa riittää. Vetovoimasi on nyt poikkeuksellisen vahvaa.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Eläväinen jakso, joka on hyvin antelias niin rakkaudessa kuin muillakin elämäsi osa-alueilla. Olet tavallista aloitteellisempi ja ponnekkaampi, ja mihin ikinä päätät nyt tarttua tosissasi, onnistuu varmasti. Herätät runsaasti romanttista kiinnostusta.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Sinulla on nyt maaginen vaisto osata toimia tismalleen oikeaan aikaan. Uusi projekti tai vaihe elämässäsi on aluillaan, ja vaikka innostuksen liekki palaa, maltat odottaa, kunnes tiedät, että on aika tehdä ensimmäinen siirto. Salaperäisyytesi tenhoaa.

RAPU 22.6.–22.7.

Olet kasvanut tehtäviesi tasalle ja ylikin. Nyt on aika etsiä uusia haasteita tai astua isompiin saappaisiin. Sinussa on aivan uudenlaista uskottavuutta ja lujuutta, jonka muutkin aistivat. Etene silti maltilla, että ehdit nauttia matkastasi huipulle.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Luovuutesi ja itsevarmuutesi muodostavat yhdistelmän, joka tuottaa raikkaita ja villejä ideoita. Lisäksi sinussa on rentoutta. Et ota itseäsi tai mahdollisia mokiasi turhan vakavasti. Nyt olisikin otollinen hetki opetella vaikka jokin aivan uusi taito.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Lemmen saralla on luvassa lämpenevää. Osaat ja uskallat ilmaista toiveesi ja tarpeesi tavallista avoimemmin. Moni kokee sinut aivan vastustamattomaksi, ja seuraasi tavoitellaan hanakasti. Olet kuitenkin tyypilliseen tapaasi valikoiva seurasi suhteen.

VAAKA 23.9.–22.10.

Sinua ei ole nyt lainkaan helppo miellyttää. Vaadit sisältöä, merkityksellisyyttä ja syvyyttä yhtä hyvin läheisiltä ihmissuhteiltasi kuin työltäsi ja harrastuksiltasikin. Jos niitä ei löydy mielestäsi riittävästi, saatat päätyä äkkipikaiseen ratkaisuun ja viheltää koko jutun poikki.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Sinua voi nyt houkuttaa mennä siitä, mistä aita on matalin. Saatat myös tuntea tarvetta madaltaa kriteerejäsi. Älä kuitenkaan tingi tavoitteistasi tai sabotoi jo tekemääsi työtä tässä vaiheessa. Jos tympii tai laiskottaa, myönnä se itsellesi ja lepää. Intosi ja kunnianhimosi palaavat kyllä vielä.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Sosiaalinen elämäsi on nosteessa ja tarjoaakin jakson parasta antia. Oikeassa seurassa parhaat puolesi pääsevät oikeuksiinsa. Innostat ja rohkaiset muita tavoitteissaan ja saat itse tukea ja kannustusta omille pyrkimyksillesi. Romantiikkaakin löytyy.

KAURIS 22.12.–20.1.

Energiasi on levotonta, ja alat helposti käydä aivan liian kovilla kierroksilla varsinkin asioissa, joissa tavoitteesi tai odotuksesi ovat korkealla. Nyt olisi tärkeää pystyä rauhoittumaan, sillä rento ote toimii paljon paremmin kuin liian tiukka puristus.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Merkityksellinen ja tärkeä jakso, johon sisältyy oivalluksia ja kenties jonkinlainen läpimurtokin. Olet sinut itsesi kanssa. Tiedät, mihin kykysi riittävät ja mitä haluat. Saatat tietoisesti valita elämääsi vähemmän mutta laadukkaampia aineksia.

KALAT 20.2.–20.3.

Olet nyt taipuvainen vaipumaan haaveisiisi, ja arjen haasteet tai nopeaa reagointia vaativat tilanteet voivat tuntua ylivoimaisilta. Järjestä mahdollisuuksiesi mukaan paineetonta aikaa haahuilulle. Se ei mene hukkaan vaan tuottaa ennen pitkää hedelmää.