Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 11.–17.5.

Jokin oivallus tekee tuloaan, neitsyt.

OINAS 21.3.–19.4.

Haluaisit saada enemmän tunnustusta panoksestasi yhteiseksi hyväksi. Jos koet, ettei uurastustasi arvosteta riittävästi, asia kannattaa ottaa puheeksi kumppanin kanssa. Muutenkin jakso suosii avoimia, syväluotaavia ja vakavahenkisiäkin keskusteluja.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Nyt on hyvä hetki ottaa askel taaksepäin ja tarkastella viime aikojen aikaansaannoksia. Kenties haluat tehdä pieniä muutoksia tai hioa yksityiskohtia vastaamaan paremmin toiveitasi. Jakso sopii mainiosti rentoutumiseen ja vaikka lyhyeen lomaan.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Yhteisön merkitys kasvaa, ja sooloilu on tavallista hankalampaa. Kollegat, ystävät, perhe ja muut läheisesi sekä vaativat että antavat nyt paljon. Varaa heille aikaa. Sinusta voi nyt tuntua, että saat tavallista vähemmän aikaan. Jähmeys on ohimenevää.

RAPU 22.6.–22.7.

Ihmissuhteissasi on liikehdintää. Voit tuntea yllättäen läheisyyttä aivan uutta ihmistä kohtaan ja toisaalta kokea etääntyväsi jostakusta elämässäsi pitkään olleesta henkilöstä. Vielä ei kuitenkaan kannata tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Ilmassa on nostalgiaa, kun jokin asia tai henkilö menneisyydestäsi palaa tavalla tai toisella kuvioihin. Sinulle tarjoutuu mahdollisuus parantaa asemaasi työssä tai jossakin muussa yhteisössä, mutta statusta enemmän sinua kiinnostaa nyt romantiikka.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Katseesi kääntyy sisäänpäin, ja jakso sopiikin mainiosti niin omien tavoitteiden ja tarpeiden lähempään tarkasteluun kuin mielen rauhoittamiseenkin. Jokin oivallus tekee tuloaan, mutta sen pitää saada kypsyä rauhassa. Olet valikoiva seurasi suhteen.

VAAKA 23.9.–22.10.

Sinun on nyt tavallista vaikeampaa saavuttaa sopua tai kompromissia tilanteissa, joissa vastapuolen arvot tai tavoitteet poikkeavat omistasi. Et ole niin diplomaattinen ja sovitteleva kuin yleensä vaan puolustat näkemyksiäsi yllättävänkin ärhäkästi.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Suhde kumppaniisi syventyy entisestään, ja luottamus välillänne vahvistuu. Jokin uusi yhteinen projekti voi nyt saada alkunsa. Jokin vaivaamaan jäänyt asia menneisyydestä nousee esiin. Huomaat ymmärtäväsi viimein, mistä on kyse ja miten asia hoidetaan.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Jakson tahmeus koettelee hermojasi. Jos yhtään lohduttaa, tilanne on sama monelle muullekin, ja kohta helpottaa. Kiukuttelun sijaan suuntaa energiasi johonkin myönteiseen. Jokin luova projekti voisi kohottaa mielialaasi, ja kuntokuurikin saattaisi tehdä terää.

KAURIS 22.12.–20.1.

Tunnet kenties olosi vetämättömäksi. Se on merkki siitä, että on syytä löysätä tahtia. Lataa akkujasi rakkaimpiesi seurassa äläkä syyllistä itseäsi, vaikka et nyt pystyisikään saamaan aikaan yhtä paljon kuin tavallisesti. Puhtisi palaa pian ennalleen.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Jokin menneisyyden haava tai kipeä asia voi nyt nousta pintaan. Sen sijaan, että välttelisit sen ajattelua, kohtaa asia rohkeasti. Huomaat, että aika on tehnyt tehtävänsä ja että olet jo päässyt pitkälle. Anteeksianto ja ymmärrys ovat vahvasti läsnä.

KALAT 20.2.–20.3.

Huomaat nyt olevasi keskellä isoa prosessia. Tiedostat kulkeneesi pitkän matkan mutta maalin olevan edelleen kaukana. Älä uuvuta itseäsi ajattelemalla jäljellä olevan työn määrää. Hae iloa ja onnistumisen kokemuksia hauskasta ja luovasta puuhailusta.