Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 20.–26.4.

Mieti, mitä haluat saavuttaa, kalat.

OINAS 21.3.–19.4.

Kanssakäyminen eri taustoista tulevien ihmisten kanssa avartaa katsantokantojasi. Olet tavallista alttiimpi vaikutteille ja saatat nyt myös kokea kirkkaita oivalluksen hetkiä. Niiden innoittamana voit tehdä mittaviakin päätöksiä tai suunnanmuutoksia.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Olet sosiaalisesti tavallista aktiivisempi ja avoimempi. Osaat nimetä ja pukea sanoiksi ajatuksia ja tunteita, joita sinun on aiemmin ollut ehkä vaikea tunnistaa itsekään. Sen myötä tulee myös mahdolliseksi ryhtyä aktiivisiin toimiin asioiden hyväksi.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Yhteen hiileen puhaltaminen on nyt ensiarvoisen tärkeää. Eteneminen saattaa olla hitaampaa kuin toivoisit, mutta yhteistyössä on voimaa, ja lopputulos on ehdottomasti parempi kuin mihin yltäisit sooloilemalla. Tee oma osuutesi kunnolla.

RAPU 22.6.–22.7.

Joudut hakemaan tasapainoa sen suhteen, mitä puolia itsestäsi haluat käyttää tavoitteidesi edistämiseen ja mitä taas pitää itselläsi. Tunnet tarvetta vaalia yksityisyyttäsi, mutta samalla sinuun kohdistuu paljon odotuksia ulkoapäin.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Tekemisesi ovat nyt suurennuslasin alla, ja saatat joutua selittelemään tai perustelemaan päätöksiäsi ja toimiasi tavallista enemmän. Tee vähemmän mutta paremmin. Päde osaamisellasi äläkä suostu provosoitumaan, vaikka joku sitä kovasti yrittäisikin.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Ulkoisista paineista huolimatta onnistut pysymään tyynenä ja tasapainoisena. Levottomammat hakeutuvat mielellään rauhoittavaan seuraasi. Olet tavallistakin harkitsevampi ja luotat syystäkin omaan arvostelukykyysi.

VAAKA 23.9.–22.10.

Olet nyt suostuvainen tutkimaan sisintäsi ja avaamaan tuntojasi läheisillekin. Onkin tärkeää löytää perimmäiset motiivit niin omalle kuin muidenkin toiminnalle, sillä se lisää ymmärrystä ja valmiutta mennä toista puolitiehen vastaan. Tunteikas jakso.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Sinulla on nyt mahdollisuus selvittää jokin ongelma, kunhan olet valmis kohtaamaan sen rehellisesti ja nöyrästi. Oli kyse sitten johonkin hankkeeseen tai ihmissuhteisiin liittyvästä solmusta, ratkaisun löytämiseen tarvitaan avoimuutta ja hyvää tahtoa.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Käännät katseesi isoista ja vaikeista kysymyksistä pieniin arkisiin asioihin, joihin voit omilla toimillasi vaikuttaa. Satsaat hyvinvointiisi ja saatat polkaista käyntiin vaikkapa kunnianhimoisen kunto-ohjelman. Ihmissuhteet tarjoavat iloa ja lämpöä.

KAURIS 22.12.–20.1.

Olet itsevarma ja aloitteellinen ja myös tavallista karismaattisempi ja leikkisämpi. Jos olet haaveillut romanssista, nyt on oikea aika panna tuulemaan. Lähde ihmisten ilmoille, sillä romantiikan lisäksi jakso tarjoaa muitakin kiintoisia kohtaamisia.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Jos elämässäsi on liikaa vanhan toistoa, mielialasi laskee ja muutut äkäiseksi. Hämmennä soppaa ja heitä mukaan uusia mausteita, niin elämä maistuu paremmalta. Pidä mielesi ja kehosi liikkeessä. Pieni maisemanvaihdos voisi tehdä terää.

KALAT 20.2.–20.3.

Energiasi ryöstäytyy nyt helposti laukalle ja voi johtaa tempoiluun tai ylilyönteihin. Taitavasti käytettynä se on kuin oma yksityinen voimalaitos tai kallisarvoinen työkalu, jonka avulla kykenet siirtämään vaikka vuoria. Mieti, mitä haluat saavuttaa.