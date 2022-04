Päivän horoskooppi 19.4.

Älä huolehdi, kaksonen, suunta on oikea!

OINAS

Keskity siihen, mikä on olennaista ja merkitsee sinulle aidosti jotakin sen sijaan että yrittäisit miellyttää kaikkia. Se on tuhoon tuomittu yritys.

HÄRKÄ

Olet levoton ja hermostunut. Liikunta ja luonnossa oleskelu rauhoittavat oloasi, joten kannattaa suunnata mieluummin lenkille kuin juhliin tai someen.

KAKSONEN

Jokin ihmissuhteesi on muutoksessa tai elämäsi on muulta osin menossa uusiksi. Älä huolehdi, suunta on oikea. Luota intuitioosi valintoja tehdessäsi.

RAPU

Sinuun uskotaan ja luotetaan, mikä nostaa itseluottamustasi ja saa sinut panemaan parastasi. Nyt on hyvä hetki laatia pitkän tähtäimen suunnitelmia.

LEIJONA

Olet hieman vallaton, altis venyttämään rajoja ja törsäämään vailla huolta huomisesta. Ihmissuhteista on erityisen paljon iloa. Jokin yllätys odottaa.

NEITSYT

Sinua houkutellaan mukaan johonkin hankkeeseen. Kyseessä voi olla hyväkin projekti, mutta älä tyydy epämääräisiin lupauksiin vaan ota asiasta selvää.

VAAKA

Sosiaalinen elämä on nyt erityisen antoisaa. Sopivassa seurassa parhaat puolesi puhkeavat kukkaan, ja uskot enemmän itseesi. Romantiikkaakin on ilmassa.

SKORPIONI

Olet tavallista herkempi ulkoisille ärsykkeille, ja hermosi tuppaavat kiristymään. Jos mahdollista, vetäydy hetkeksi omaan rauhaasi, niin olosi tyyntyy.

JOUSIMIES

Kimmastut, jos huomaat, että joku hengittää niskaasi tai yrittää kontrolloida sinua tai tekemisiäsi. Puolusta toki rajojasi mutta vältä ylireagointia.

KAURIS

Pidät kunnia-asianasi vastata sinuun kohdistuviin vaatimuksiin. Toisinaan on kuitenkin paikallaan pohtia niiden kohtuullisuutta ja hellittää hieman.

VESIMIES

Sinulla on kadehdittava taito saada asioita tapahtumaan. Käytä sitä edistämään jotain sellaista ideaa tai hanketta, josta on iloa ja hyötyä muillekin.

KALAT

Tänään kannattaa ja pitääkin priorisoida, sillä jos yrität vastata kaikkiin saamiisi pyyntöihin tai tehtäviin, et ehdi paneutua kunnolla niistä mihinkään.