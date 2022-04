Päivän horoskooppi 18.4.

Uhkut tarmoa ja itseluottamusta, vesimies.

OINAS

Jokin ristiriita tai konflikti häämöttää edessä. Sen sijaan että väistelisit tilannetta tai ylireagoisit, lähesty ongelmaa analyyttisesti ja viileästi.

HÄRKÄ

Olet muutosten keskellä ja saatat tuntea olosi epävarmaksi. Tukeudu hyviksi havaitsemiisi rutiineihin. Ne rauhoittavat ja ylläpitävät kykyäsi toimia.

KAKSONEN

Päivä suosii rohkeita päätöksiä ja ulostuloja. Panet tuulemaan ja loistat osaamisellasi eikä sinulla taatusti mene sormi suuhun kiperissäkään paikoissa.

RAPU

Jos tunnet polkevasi paikallasi, ota mallia jostakusta inspiroivasta ihmisestä ja mieti, miten voisit tehdä omasta arjestasi mielekkäämpää ja luovempaa.

LEIJONA

Luvassa on jokin koskettava elämys tai kohtaaminen, joka voi muuttaa elämääsi. Sydämesi puhuu nyt viisaampia kuin järkesi. Kuuntele ja seuraa sitä.

NEITSYT

Ajatuksesi tuppaavat nyt harhailemaan. Älä jätä mitään sattuman varaan ja ole erityisen tarkkana aikataulujen ja henkilökohtaisten tavaroidesi kanssa.

VAAKA

Jos olet laiminlyönyt itsestäsi huolehtimisen, tartu toimeen heti. Tee jotain, joka kohentaa olemustasi ja hyvinvointiasi. Mielialasi nousee kohisten.

SKORPIONI

Saatat kuulla läheisiltäsi ajankäyttöösi tai viimeaikaisiin toimiisi liittyvää kritiikkiä. Ennen kuin suutut, mieti, olisiko siinä hieman totuuttakin.

JOUSIMIES

Menosi on tänään hieman holtitonta. Kannattanee pitää kukkaron nyörit tiukalla ja nukkua ainakin yön yli ennen kuin suostut mukaan uusiin hankkeisiin.

KAURIS

Niskoillesi on sysätty paljon vastuuta tai olet haalinut sitä itse. Tulos on kuitenkin se, että sitä on liikaa, ja olet kuormittunut. Karsi ja delegoi.

VESIMIES

Uhkut tarmoa ja itseluottamusta. Nyt onkin hyvä hetki käynnistää jokin uusi projekti. Aina parempi, jos onnistut löytämään yhtä innostuneen kumppanin.

KALAT

Joudut antamaan palautetta tai tekemään päätöksen, joista tiedät koituvan mielipahaa. Muistele, mitkä ovat ne syyt, jotka ovat johtaneet tilanteeseen.