Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 13.–19.4.

Nyt on parempi kuunnella kuin puhua, leijona.

OINAS 21.3.–19.4.

Olet aloitteellinen, ja hankkeissasi on pontta ja aivan uudenlaista kunnianhimoa. Ihmissuhteissa on edessä totuuden hetki. Joudut ehkä kohtaamaan jonkin menneisyyden haavan, mutta sitä ei pidä pelätä. Kokemus on parantava ja voimauttava.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Olet tavallista joustavampi, mikä onkin hyvä, sillä jakso on tiivis sekä tunnelmaltaan että tapahtumiltaan. Kohtaamiset ja menemiset ja tulemiset pitävät sinut liikkeessä. Lisäksi joudut vastaanottamaan ja sulattelemaan suuren määrän informaatiota.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Läsnäolosi näkyy ja kuuluu, etkä onnistu sulautumaan tapettiin, vaikka haluaisitkin. Jännitteitä ja tahtojen taistelua voi nyt esiintyä, eikä asiaa auta se, että olet tavallista jääräpäisempi ja haluttomampi kompromisseihin. Muista empatia ja huumori.

RAPU 22.6.–22.7.

Karismasi on huipussaan, ja suosiota sataa. Osaat tuoda itseäsi ja ideoitasi esiin vakuuttavasti ja kiinnostavasti. Muiden suostuttelu käy leikiten, ja halutessasi voit kietoa heidät pikkusormesi ympärille vaikka kahdesti. Tahtipuikko on nyt sinulla.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Sinun kannattaa siirtyä hetkeksi ratin takaa matkustajan penkille ja keskittyä nauttimaan matkasta ja maisemista. Nyt on parempi kuunnella kuin puhua, odottaa kuin toimia ja säästää kuin tuhlata. Tunnet kyllä, kun muutos koittaa ja on aika aktivoitua.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Yleensä olet tiukka työmoraalisi ja itseesi kohdistamiesi vaatimusten suhteen, mutta nyt tunnet kiusausta lyödä lossiksi tai ainakin mennä sieltä, mistä aita on matalin. Anna itsellesi liekaa ja kaipaamaasi hauskanpitoa. Olet ne totisesti ansainnut.

VAAKA 23.9.–22.10.

Olet tavallista ponnekkaampi ja herkeät jopa kilpailunhaluiseksi, kun näköpiirissä siintää jotain tarpeeksi houkuttelevaa. Et saa nyt haluamaasi tarjottimella vaan joudut näkemään vaivaa sen eteen, mutta sitä makoisammalta saavutus lopulta maistuu.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Vaistosi toimivat tarkasti, mutta ajoituksessasi on parantamisen varaa. Tiedät, mitä haluat ja miten sinun kannattaa toimia, mutta liika hätiköinti voi kostautua. Hedelmä kannattaa poimia vasta, kun se on kypsä. Varaa aikaa seuraelämälle.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Olet hieman päättämätön tai tyytymätön, mikä heijastuu myös ihmissuhteisiisi. Jos joku läheisesi syyttää sinua itsekkyydestä, hän voi olla oikeassa. Ajatuksesi kiertävät kehää. Laajenna sekä fyysistä että henkistä reviiriäsi, niin elämänilosi palaa.

KAURIS 22.12.–20.1.

Yhteistyöprojektit, illanvietot ja muut tilaisuudet, joissa tapaa erilaisia ihmisiä, antavat paljon. Tutustuminen ja verkostoituminen käyvät kuin luonnostaan, ja osaat tuoda itseäsi ja ajatuksiasi esiin mutkattomasti. Romanssikin on nyt mahdollinen.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Olet vahvoilla ja pystyt saavuttamaan vaikka mitä, kunhan pidät langat omissa käsissäsi etkä myötäile liikaa muiden odotuksia tai ehdotuksia. Varsinkin ajankäytön suhteen on uskallettava olla jämäkkä ja itsekäs, mikäli haluat saavuttaa tavoitteesi.

KALAT 20.2.–20.3.

Sinulla on nyt kosolti energiaa. Kanavoi se viisaasti, sillä pakkautuessaan se altistaa sinut spontaaneille tempauksille, jotka harmittavat jälkikäteen. Urheile, aloita uusi projekti, järjestä kemut, tee suursiivous. Virtaa ja mahdollisuuksia riittää.