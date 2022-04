Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 6.–12.4.

Taiteellinen puolesi nostaa päätään ja haluaa lisää elintilaa, kauris.

OINAS 21.3.–19.4.

Rahaan liittyvät asiat ovat nyt etualalla. Pohdit ehkä jotain isoa hankintaa tai mietit keinoja kasvattaa ansioitasi. Jakso suosii monenlaista ajatustenvaihtoa ja neuvotteluja, joten jos etsit uutta työtä tai yhteistyökumppania, nyt kannattaa avata suunsa.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Jotain uutta on tulossa elämääsi, mutta vielä ehdit tehdä sille tilaa luopumalla asioista, tottumuksista ja ehkä ihmissuhteistakin, jotka eivät enää tunnu hyviltä. Ajatuksenjuoksusi on nyt tavallista nopeampaa, ja osaat ilmaista itseäsi vakuuttavasti.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Vaikka yleensä nautit sosiaalisesta elämästä ja viihdyt seurueiden keskipisteenä, nyt saatat tuntea halua vastata kutsuihin kieltävästi ja vetäytyä mieluummin omiin oloihisi. Ota aikaa itsellesi ja keskity keräämään voimia tulevia haasteita varten.

RAPU 22.6.–22.7.

Luovuutesi ja mielikuvituksesi ovat nyt voimissaan. Anna niiden virrata vapaina, sillä ne palvelevat sinua myös oivallisina työkaluina eteen tulevissa haasteissa. Kyse on vain siitä, rohkenetko käyttää niitä perinteisempien työskentelytapojesi sijaan.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Viehätysvoimasi on suurta, ja moni kilpailee nyt huomiostasi. Kurssisi on korkealla paitsi romantiikan kentällä myös työhön ja uraan liittyvissä asioissa. Jos haluat edetä sillä saralla, nyt on hyvä hetki tuoda itseään ja osaamistaan esiin.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Sinulla on tarve muodostaa kokonaisuuksia tai saattaa asioita yhteen. Ehkäpä kutsut koolle vanhan ystäväporukan tai haluat laajentaa katsantokantaasi jonkin asian suhteen. Syvälliset keskustelut ja äkkioivallukset värittävät kiinnostavaa jaksoa.

VAAKA 23.9.–22.10.

Läheiset ihmissuhteet ovat keskiössä. Ehkä niiden rajoja tai muotoa haetaan tai määritellään uudelleen. Mahdollinen kipuilu johtaa kuitenkin entistä parempaan ja vahvempaan suhteeseen, kun uskallatte puhua asioista suoraan ja rakentavasti.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Edessäsi on sähäkkä jakso, joka sisältää kukkurakaupalla tunteita niin hyvässä kuin pahassa. Sinua pidetään usein salaperäisenä, mutta nyt mielipiteesi eivät taatusti jää kenellekään epäselviksi. Joku voi saada pääsi pyörälle ja viedä sydämesi.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Huomiosi kiinnittyy nyt erityisesti kotiin ja läheisiisi. Panostat viihtyvyyteen ja hellit rakkaitasi lahjoin ja yllätyksin. Vasta jakson loppupuolella, jos silloinkaan, menojalkasi alkaa vipattaa, ja alat tähyillä, mitä kodin ulkopuolella tapahtuu.

KAURIS 22.12.–20.1.

Taiteellinen puolesi nostaa päätään ja haluaa lisää elintilaa. Itseilmaisusi on nyt kaikin tavoin tavallista värikkäämpää ja rönsyilevämpää. Sopivassa seurassa jaat sellaisiakin henkilökohtaisia ajatuksia ja haaveita, jotka yleensä pidät ominasi.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Olet varsin onnekas, etenkin jos seuraat aidosti sydäntäsi ja vaistojasi, etsit oman tiesi etkä yritä laskelmoida tai seurata liikaa jonkun toisen kulkemaa polkua. Luovuutesi, avarakatseisuutesi ja rohkeutesi siivittävät sinut pitkälle. Luota niihin.

KALAT 20.2.–20.3.

Sinusta huokuu salaperäistä itsevarmuutta, ja tunnut nyt tietävän jotain sellaista, josta muilla ei ole vielä aavistustakaan. Luovuutesi ja keskittymiskykysi ovat huipussaan, ja saatat tuntea erityistä vetoa henkiseen kasvuun tai itsesi kehittämiseen.